Khởi công Trung tâm Hội nghị quốc tế, căn hộ du lịch và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng LynnTimes Thanh Thủy

Ngày 19/12, tại khu 2, xã Thanh Thuỷ, Tập đoàn Onsen Fuji đã tổ chức Lễ khởi công Tòa căn hộ Thera Home, Trung tâm Hội nghị quốc tế, căn hộ du lịch – biệt thự du lịch nghỉ dưỡng LynnTimes Thanh Thủy.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và lãnh đạo Tập đoàn Onsen Fuji – đơn vị chủ đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn Onsen Fuji tại lễ khởi công.

Dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế, căn hộ du lịch – biệt thự du lịch nghỉ dưỡng LynnTimes Thanh Thủy là dự án có quy mô lớn nhất, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chuỗi nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp của Tập đoàn Onsen Fuji. Trong đó, Tòa căn hộ Thera Home thuộc Trung tâm Hội nghị quốc tế, căn hộ du lịch và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng LynnTimes Thanh Thủy được triển khai trên diện tích gần 9,6ha, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh lên đến hơn 931 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Onsen Fuji thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Khu căn hộ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp - khu trung tâm hội nghị quốc tế 26 tầng, diện tích xây dựng khoảng 3.600m2. Khối đế dự án cung cấp các dịch vụ hội nghị, hội thảo, triển lãm quốc tế, tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật để cho thuê; khối tháp quy mô khoảng hơn 900 căn hộ du lịch, cung cấp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao cấp, dịch vụ lưu trú, có khả năng phục vụ trên 1.500 khách/ngày. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc quy mô lớn mà còn là dự án mang ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch, tạo việc làm và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy góp phần nâng tầm du lịch địa phương, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ với du khách trong nước và quốc tế.

Để công trình được triển khai hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực tổ chức thi công an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Các sở, ngành liên quan, chính quyền xã Thanh Thuỷ hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của chính quyền xã cùng năng lực của nhà đầu tư, công trình sẽ sớm hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Tomita Takahisa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Tại lễ khởi công, ông Tomita Takahisa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Onsen Fuji phát biểu cho biết: Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ Việt Nam về triển khai các dự án quy mô, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua quá trình khảo sát kỹ lưỡng của đội ngũ chuyên gia, Tập đoàn Onsen Fuji nhận thấy Thanh Thủy hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển mô hình căn hộ trị liệu thế hệ mới, với lợi thế nổi bật là nguồn khoáng nóng tự nhiên quý giá, khí hậu ôn hòa và khả năng kết nối thuận tiện với Hà Nội cùng các trung tâm kinh tế lớn.

Tập đoàn Onsen Fuji đã chủ động rà soát danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực hoàn thiện pháp lý và công tác chuẩn bị kỹ thuật. Trong ngày 19/12, Tập đoàn Onsen Fuji đồng loạt khởi công ba dự án chiến lược tại các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, với cam kết triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, địa phương.

Thiết bị máy móc phục vụ thi công công trình.

Vĩnh Hà