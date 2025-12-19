Khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng - Công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích đạt được, nhân dịp này UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân.

Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 11/4/2018. Mục tiêu của dự án nhằm tăng khả năng công suất cho hệ thống điện quốc gia; khai thác hiệu quả nguồn nước xả thừa vào mùa lũ của NMTĐ Hòa Bình để phát điện; ổn định tần số, giảm chi phí vận hành hệ thống điện quốc gia.

Đây là công trình cấp đặc biệt, có công suất 480 MW, tổng mức đầu tư 9.200 tỷ đồng. Sản lượng điện phát bình quân hàng năm khoảng 490 triệu kWh. Đây là công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, điều kiện thi công khó khăn. Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân

Để bảo đảm tiến độ, EVN đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thi công như: Tăng cường nhân lực; tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp; điều động thiết bị thi công đặc chủng từ các nhà máy thủy điện khác của EVN để hỗ trợ. Nhờ đó, tiến độ thi công nhiều hạng mục trọng yếu được rút ngắn, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ tổng thể.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tặng Giấy khen cho 34 tập thể, 174 cá nhân.

Đến nay, toàn bộ các hạng mục thuộc Công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thiết kế được duyệt, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện. Trong đó, Tổ máy số 1 đã phát điện, hòa lưới hệ thống điện quốc gia vào ngày 19/8/2025, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Tổ máy số 2 phát điện, hòa lưới từ ngày 14/11/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: Việc khánh thành công trình đúng dịp cả nước thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương cũng như tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng tiếp nối giá trị lịch sử của “công trình thế kỷ” trên sông Đà, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại công trình

Nhân dịp này, UBND tỉnh; Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng.

Mạnh Hùng