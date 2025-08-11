Điểm sáng ứng dụng chuyển đổi số vào khám, chữa bệnh

Trong bối cảnh ngành Y tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế số hóa, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là BVĐK Hòa Bình đã trở thành điểm sáng tiên phong tại miền núi phía Bắc trong triển khai bệnh án điện tử (BAĐT) và các ứng dụng chuyển đổi số (CĐS), tạo sự hài lòng, thuận tiện cho người dân khi đến khám, chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Tươi, 65 tuổi, phường Tân Hòa được con trai đưa đến BVĐK Hòa Bình khám lại bệnh cao huyết áp. Bà ngạc nhiên khi không phải cầm theo một tập giấy tờ lỉnh kỉnh, không mất nhiều thời gian xếp hàng lấy số như trước đây. Tại sảnh chờ, bà chỉ cần quẹt thẻ tại kios để lấy số tự động, sau đó được hướng dẫn làm các thủ tục xét nghiệm. Các kết quả xét nghiệm được tự động chuyển đến bác sĩ điều trị và lưu trữ điện tử. “Mọi thông tin từ lần khám trước đều có sẵn, bác sĩ xem tiền sử bệnh của tôi trên máy tính rồi kê đơn rất nhanh. Tôi thấy yên tâm và hài lòng hơn nhiều so với trước đây” - bà Tươi chia sẻ.

Trải nghiệm thuận tiện của bà Tươi và nhiều bệnh nhân khác là kết quả của việc CĐS mạnh mẽ ở BVĐK Hòa Bình trong những năm gần đây. Với quy mô phục vụ mỗi ngày từ 900 - 1.000 bệnh nhân ngoại trú và gần 1.000 bệnh nhân nội trú, việc cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh CĐS giúp bệnh viện thích ứng ngày càng tốt hơn với xu hướng chung của y tế hiện đại và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình sử dụng căn cước công dân gắn chíp và nhận diện khuôn mặt để đăng ký khám bệnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Diệu - Giám đốc BVĐK Hòa Bình cho biết: Chúng tôi xác định CĐS không chỉ là ứng dụng phần mềm hay trang thiết bị công nghệ mà là thay đổi tư duy, quy trình làm việc, lấy người bệnh làm trung tâm, công nghệ làm động lực. Thành công trong triển khai BAĐT và các ứng dụng công nghệ y tế đã giúp bệnh viện nâng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng sự hài lòng của người dân.

Từ năm 2021, bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp CĐS với mục tiêu đến năm 2025 đạt mức “Bệnh viện thông minh - Bệnh viện không giấy tờ”. Thời gian qua, bệnh viện đã hoàn thiện các hệ thống phần mềm như: Hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống quản lý xét nghiệm, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh, ứng dụng chữ ký số, kios đăng ký khám bệnh, app mobile dành cho người bệnh và nhân viên y tế... Đặc biệt, từ ngày 1/1/2023, bệnh viện đã triển khai BAĐT thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Hòa Bình (cũ) và là 1 trong 38/1.300 cơ sở y tế trên toàn quốc được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện. Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp rút ngắn thời gian xử lý bệnh án, giảm áp lực lưu trữ hồ sơ, tăng khả năng truy xuất dữ liệu chính xác và nhanh chóng.

Không chỉ ứng dụng công nghệ vào quản lý nội bộ, CĐS còn giúp tăng cường khả năng chăm sóc sức khỏe từ xa. Từ tháng 7/2024, bệnh viện phối hợp cùng UBND thành phố Hòa Bình (cũ) triển khai dự án khám, chữa bệnh từ xa để đưa chuyên môn y tế đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa.

Ghi nhận những nỗ lực trên, tháng 10/2024, bệnh viện vinh dự nhận Giải thưởng CĐS Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2024 ở hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp CĐS xuất sắc” với giải pháp BAĐT thay thế hồ sơ giấy. Bệnh viện cũng được tôn vinh là điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2024, 2025.

Sự nỗ lực của Ban Giám đốc cùng cán bộ, viên chức bệnh viện đã cho thấy hiệu quả và hướng đi đúng đắn. Không chỉ dừng lại ở công nghệ, yếu tố con người luôn được BVĐK Hòa Bình chú trọng. Theo Giám đốc Nguyễn Hoàng Diệu, quá trình CĐS đã thay đổi cách làm việc của toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế. Nếu trước đây, điều dưỡng mất tới 60% thời gian cho công việc ghi chép thì nay, mọi thao tác đều được tối ưu hóa trên phần mềm.

Việc ứng dụng công nghệ số tại BVĐK Hòa Bình đã trở thành công cụ hữu ích góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp quy trình khám, chữa bệnh được thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng, đồng bộ. Điều này khẳng định CĐS trong y tế không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện diện rõ nét tại bệnh viện, giúp nâng cao thương hiệu của bệnh viện, trở thành địa chỉ tin cậy trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

Hương Lan