Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách

Chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động tín dụng chính sách không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược giúp Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các nhóm đối tượng yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Lập - đơn vị đang quản lý địa bàn các xã miền núi: Yên Lập, Thượng Long, Xuân Viên, Sơn Lương, Trung Sơn và Minh Hoà, nơi dân cư sống rải rác, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc ứng dụng công nghệ số đã mở ra hướng tiếp cận tín dụng linh hoạt, thuận tiện và minh bạch hơn cho người dân.

Khách hàng cung cấp các thông tin với cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập để thực hiện chuẩn hoá dữ liệu thông tin, góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý

Thực hiện Công văn số 6118/NHCS-TDNN ngày 27/6/2025 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc “Bổ sung mở tài khoản tổ viên”, Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Lập đã chủ động triển khai quyết liệt công tác chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình CĐS. Mục tiêu chính của hoạt động này là đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, nhất quán giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, đồng thời tiến hành rà soát, xử lý, và đóng tài khoản đối với những khách hàng đã hoàn tất nghĩa vụ vay vốn, không còn nhu cầu sử dụng vốn tín dụng chính sách.

Việc này góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo nền tảng vững chắc cho số hóa nghiệp vụ tín dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Phòng Giao dịch gặp không ít khó khăn. Một trong những thách thức lớn là việc tiếp cận trực tiếp với khách hàng, bởi nhiều người đi làm ăn xa, không thường xuyên có mặt tại địa phương. Ngoài ra, một bộ phận khách hàng lớn tuổi chưa thực hiện cấp đổi căn cước công dân theo quy định, dẫn đến khó khăn trong xác thực thông tin.

Để giải quyết vấn đề này, Phòng Giao dịch đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an xã, tổ chức hội nhận ủy thác, ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền, phổ biến chủ trương đến từng khu dân cư. Đặc biệt, với các trường hợp khách hàng ở xa không thể trực tiếp đến ngân hàng, cán bộ ngân hàng đã hướng dẫn người dân gửi giấy tờ qua mạng xã hội như: Zalo, Facebook, đồng thời cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin theo quy định. Nhờ sự linh hoạt và chủ động trong cách làm, Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Lập đã hoàn thành chuẩn hóa thông tin cho trên 98% số khách hàng, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Kết quả này không chỉ nâng cao chất lượng dữ liệu mà còn mở rộng cơ sở cho việc số hóa sâu rộng hơn trong hoạt động tín dụng.

Minh chứng cụ thể cho hiệu quả của CĐS tại địa bàn là câu chuyện từ tổ vay vốn khu 13, xã Minh Hòa (trước đây là xã Ngọc Lập). Chị Đặng Thị Kiều Vân - Tổ trưởng tổ vay vốn với 43 thành viên cho biết: “Trước đây, vào ngày 19-20 hàng tháng, các thành viên tổ vay vốn phải đến nhà văn hóa khu để nộp lãi trực tiếp. Nhưng từ khi được ngân hàng tuyên truyền về chủ trương chuẩn hóa dữ liệu và chuyển đổi số, tôi đã nhắc nhở các tổ viên qua Zalo để họ chuyển sang trả lãi qua ứng dụng VBSP SmartBanking. Việc này giúp bà con tiết kiệm thời gian, không phải đi lại xa, nhất là trong ngày mưa hay vụ mùa. Người dân rất ủng hộ vì thấy tiện lợi, rõ ràng và không còn phụ thuộc vào lịch sinh hoạt tổ như trước đây”.

Không dừng lại ở việc tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch, CĐS tại NHCSXH Yên Lập còn được triển khai đồng bộ trong công tác quản trị và đánh giá nội bộ. Đơn vị đã áp dụng phần mềm chấm công điện tử, phân công công việc qua nhóm Zalo, đánh giá hiệu quả cán bộ dựa trên các chỉ tiêu định lượng thông qua phần mềm chuyên dụng. Việc sử dụng mạng xã hội để truyền thông chính sách tín dụng cũng được đẩy mạnh nhằm đưa thông tin đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần minh bạch hóa quy trình tiếp cận vốn vay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Lập, nhấn mạnh: “CĐS không chỉ là thay đổi công nghệ mà còn là sự chuyển biến về tư duy và cách làm việc. Với địa bàn quản lý tại các xã miền núi, cán bộ ngân hàng vừa là người hướng dẫn sử dụng công nghệ, vừa là người truyền thông chính sách và cầu nối để người dân nghèo tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đây là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh mà chúng tôi kiên định thực hiện”. Trên nền tảng dữ liệu đã được chuẩn hóa, các ứng dụng như VBSP SmartBanking và Ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp khách hàng chủ động theo dõi dư nợ, lịch trả nợ và thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện. Công nghệ số không chỉ thay đổi cách làm việc của cán bộ ngân hàng mà còn nâng cao năng lực tài chính của người dân vùng khó khăn. Người dân không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ hay tổ trưởng tổ vay vốn, mà có thể tự kiểm tra thông tin, quản lý dòng tiền và ra quyết định tài chính phù hợp với thực tế cuộc sống.

CĐS trong hoạt động tín dụng chính sách tại Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Lập là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách, công nghệ và con người, trong đó người dân luôn là trung tâm. Những thay đổi nhỏ như tin nhắn nhắc nợ qua Zalo, thao tác chuyển khoản lãi vay tại nhà hay việc truy cập ứng dụng để kiểm tra dư nợ đang từng bước làm nên diện mạo mới cho hoạt động ngân hàng ở vùng miền núi. Đây cũng là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình tiếp cận tài chính và phát triển bền vững trong thời đại số.

Anh Thơ