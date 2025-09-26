Phường Nông Trang triển khai kế hoạch “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2027

Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ phường Nông Trang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, Nhân dân giai đoạn 2025-2027 và tập huấn cho 32 Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 16-KH/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ, phường Nông Trang xác định tập trung vào con người, nâng cao năng lực số cho cán bộ và nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu “Chỉ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường”.

Quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã biên soạn, xây dựng tài liệu, cẩm nang phổ cập kỹ năng số; thành lập 32 Tổ chuyển đổi số cộng đồng để trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng định danh điện tử công dân (VNeID) mức độ 2, biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, thành viên các Tổ chuyển đổi số cộng đồng được hướng dẫn thực hành các nội dung: Đăng nhập và lấy lại mật khẩu ứng dụng VNeID; nộp hồ sơ chứng thực điện tử, hồ sơ địa chính; quy trình đổi giấy phép lái xe trực tuyến; tham gia trang Zalo cộng đồng “Bình dân học vụ số”.

Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ phường Nông Trang đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn có kỹ năng cơ bản, sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần xây dựng mô hình “Chính quyền số – Công dân số”.

Các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng động thực hành các thao tác trên ứng ụng VNeid

Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua “Gia đình số – Khu dân cư số”, coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại hằng năm của địa phương.

Tạ Thanh