Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Sáng 22/9, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra tiến độ một số hạng mục phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Nhà Văn hoá nghệ thuật tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ hoàn thiện một số hạng mục trong Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các đơn vị nhà thầu, tư vấn, giám sát.

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được khởi công từ tháng 4/2022 tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư gần 426 tỷ đồng, diện tích gần 18.000m2, quy mô 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng mái, sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi. Đây là công trình văn hóa trọng điểm, điểm nhấn kiến trúc trung tâm phường Việt Trì, là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Tại buổi kiểm tra, các ngành, đơn vị đã báo cáo phương án chuẩn bị, khẳng định công trình cơ bản hoàn thiện, đủ điều kiện phục vụ Đại hội dự kiến tổ chức ngày 29-30/9/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và đoàn công tác khảo sát khu vực Quảng trường Hùng Vương - không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu các thành tựu KT-XH của tỉnh trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng tỉnh tỉnh lần thứ I.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị liên quan, nhất là sự chủ động, tích cực, hiệu quả trong công tác chuẩn bị không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu các thành tựu KT-XH của tỉnh do Sở Công thương chủ trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực Quảng trường Hùng Vương tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đại hội diễn ra thành công.

Đồng chí nhấn mạnh, ngày 27/9 sẽ tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ lần cuối; đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị phải hoàn tất 100%.

Nguyễn Yến