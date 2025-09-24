Các cơ sở giáo dục chủ động ứng phó bão số 9

Ngày 23/9, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1275 /SGDĐT-HSSV về việc chủ động ứng phó bão số 9.

Trường THPT Minh Hòa, xã Minh Hòa chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 9

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các trường học trên địa bàn; yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động ứng phó với diễn biến tình hình thời tiết phức tạp, phòng chống rủi ro thiên tai, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục trong năm học. Lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp. Rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao.

Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát. Sẵn sàng phối hợp với địa phương tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học bảo đảm an toàn.

Khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Trong trường hợp cần thiết, chủ động tham mưu văn bản trình cấp có thẩm quyền huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên,... cùng với nhân dân tập trung xử lý vệ sinh trường lớp; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục các trường học bị hư hại do thiên tai.

Nếu phát hiện cơ sở vật chất, các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng, có nguy cơ gây mất an toàn đối với HSSV và cán bộ, giáo viên thì phải dừng sử dụng, căng dây, đặt biển cảnh báo.Trường hợp vượt quá khả năng bảo đảm của địa phương, đơn vị, kịp thời gửi đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định.

Hiền Mai