Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Xác định “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số” là một trong các nhiệm vụ đột phá của ngành Kiểm sát Phú Thọ năm 2025. VKSND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong các hoạt động nghiệp vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trong ngành Kiểm sát, ngay từ đầu năm, VKSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, Hướng dẫn chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, phối hợp với Cục 2 VKSND tối cao triển khai thử nghiệm công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu thống kê theo quy định. Thực hiện các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2025, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tỉnh kịp thời quán triệt, hướng dẫn việc triển khai sử dụng phần mềm “Quản lý văn bản điều hành” thông qua các tài khoản cá nhân để truy cập.

Đến nay, VKSND tỉnh đạt tỷ lệ kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản với tỷ lệ tài khoản kích hoạt 100%, tỷ lệ phát hành văn bản trên 95%. Đồng thời, tích cực thực hiện số hóa hồ sơ vụ án, báo cáo án bằng sơ đồ, công bố, trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.

VKSND khu vực 6 số hóa 100% hồ sơ vụ án đáp ứng việc lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ CNTT, chuyển đổi số VKSND tỉnh thường xuyên rà soát lập danh sách cấp, thu hồi, thay đổi thông tin chữ ký số, theo đó đã rà soát cho 119 cá nhân và 30 tập thể thuộc VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ. Phối hợp với Cục 2 VKSND tối cao tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức ngành Kiểm sát tỉnh và VKSND tỉnh Phú Thọ là tỉnh đầu tiên trong cả nước phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đồng thời, ứng dụng có hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thuyết minh, trình chiếu các báo cáo và xét xử các vụ án. Sử dụng công nghệ AI để trình bày cáo trạng tại phiên toà; áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu tài chính, truy vết dòng tiền trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; xây dựng báo cáo, ứng dụng công nghệ (AI) trong xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy có giọng đọc nhân tạo các vụ án hình sự và dân sự...

Công tác ứng dụng CNTT tiếp tục được quán triệt, thực hiện đạt hiệu quả rõ rệt, đến nay, 100% công chức sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành mới; 100% văn bản trao đổi, xử lý công việc hành chính trong ngành được thực hiện trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số chuyên dùng được cấp (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật và của Ngành).

100% hồ sơ các lĩnh vực đều được số hoá nội dung nhằm phục vụ xét xử và giải quyết việc lưu trữ hồ sơ, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong đơn vị; 100% các cuộc họp, hội nghị tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu VKSND tối cao hoặc từ VKSND tỉnh có phương án cho phép xem trực tiếp trên các thiết bị di động; tăng cường khả năng làm việc từ xa của cán bộ, Kiểm sát viên.

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 1.396 hồ sơ vụ án, vụ việc; trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại 161 phiên toà; 100% các cơ sở thực hiện hỏi cung bị can được trang bị hệ thống ghi âm, ghi hình có âm thanh.

Trong quá trình tranh tụng, Kiểm sát viên công bố, trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Văn phòng VKSND tỉnh cho biết: Việc ứng dụng CNTT trong xây dựng hồ sơ, báo cáo án và quá trình xét xử tại phiên tòa đã mang lại những hiệu quả nhất định trong việc tổng hợp chứng cứ và khai thác hồ sơ điện tử cho Kiểm sát viên tham gia xét xử. Mặt khác, đây cũng là hình thức đào tạo Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên có kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và thành thạo trong mọi công tác nghiệp vụ kiểm sát.

Thời gian tới, ngành kiểm sát tiếp tục ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ như hoàn thiện bảng hệ thống theo dõi chỉ tiêu nghiệp vụ theo hướng tự động cập nhật; đổi mới công tác kiểm sát xét xử thông qua trình chiếu chứng cứ tài liệu, trình bày cáo trạng bằng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng thời tăng cường quản lý chặt công tác bảo mật, giữ gìn bí mật về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác chỉ đạo, điều hành của VKS hai cấp tỉnh Phú Thọ.

Đinh Thắng