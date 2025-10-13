Tạo đột phá trong chuyển đổi số ngành Y tế

Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược chuyển đổi số (CĐS) y tế quốc gia, bước đột phá quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa ngành Y tế. Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai BAĐT đảm bảo theo tiến độ đề ra. Qua đó, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân; nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và tiết kiệm chi phí trong hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế, góp phần xây dựng ngành Y tế Phú Thọ chuyên nghiệp, hiện đại.

Đẩy mạnh CĐS gắn với cải cách hành chính, hướng tới “Bệnh viện không giấy tờ”, từ năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã tiến hành thí điểm BAĐT tại một số khoa, phòng và dần nhân rộng trong toàn bệnh viện. Để đảm bảo các điều kiện vận hành, bệnh viện đã xây dựng quy trình BAĐT, tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ các nội dung triển khai; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, đường truyền, hoàn thiện hệ thống phần mềm. Hiện nay, bệnh viện đã sử dụng hồ sơ BAĐT thay thế cho bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim, lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy. Các hệ thống phần mềm của bệnh viện được kết nối liên hoàn, đồng bộ trên tất cả các bước. Việc triển khai BAĐT đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cải cách quy trình KCB, hạn chế tình trạng sai sót thông tin trong hồ sơ bệnh án; tiết kiệm thời gian, công sức thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính của cả người bệnh và nhân viên y tế. Tất cả thông tin của bệnh nhân trong quá trình KCB hay dữ liệu hình ảnh, kết quả xét nghiệm đều được lưu trữ trên hệ thống nên các bác sĩ có thể truy cập hồ sơ bệnh án một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất để đưa ra hướng điều trị phù hợp, kịp thời.

Bệnh án điện tử giúp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc truy cập hồ sơ bệnh án nhanh chóng, đầy đủ để đưa ra hướng điều trị phù hợp, kịp thời.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai BAĐT theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm cao, hành động nỗ lực, cam kết cụ thể đối với từng nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin và đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế triển khai kết nối đồng bộ các hệ thống thông tin đảm bảo theo tiến độ. Sở Y tế đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát triển khai công tác CĐS và các mô hình Đề án 06 trong quản lý KCB tại các cơ sở y tế; tạo các nhóm Zalo đôn đốc và hỗ trợ triển khai thực hiện BAĐT. Đồng thời, giao các đơn vị đã triển khai tại mỗi khu vực hỗ trợ giám sát tiến độ tại các đơn vị chưa triển khai BAĐT. Quá trình thực hiện đảm bảo theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Đến nay, 100% bệnh viện, trung tâm y tế các khu vực trực thuộc Sở Y tế và các bệnh viện bộ, ngành, tư nhân trên địa bàn tỉnh đã triển khai hồ sơ BAĐT theo quy định. Trong đó có 3 đơn vị cơ bản áp dụng toàn diện, tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình). Qua thực tế cho thấy, triển khai BAĐT đã mang lại nhiều tiện ích, giúp người bệnh không phải lưu trữ nhiều giấy tờ, thuận tiện khi KCB; giảm thời gian chờ đợi, thủ tục nhanh gọn hơn, tiết kiệm chi phí và công sức đi lại nhờ việc lưu trữ và truy xuất hồ sơ qua hệ thống điện tử. Đối với các cơ sở y tế, BAĐT giúp nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ bệnh án, tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyển hồ sơ giấy và phim chụp, giảm thiểu khối lượng công việc cho nhân viên y tế. BAĐT cũng hỗ trợ liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, giúp tránh việc làm lại các xét nghiệm và giảm thiểu sai sót trong quá trình điều trị; tối ưu hóa công tác quản lý bảo hiểm y tế, minh bạch chi phí KCB, giảm rủi ro lạm dụng thuốc và dịch vụ y tế. Đồng thời, giúp các y, bác sĩ có thể truy cập bệnh án của người bệnh một cách nhanh nhất, đầy đủ, chính xác và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Tuy nhiên, việc triển khai BAĐT trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn do nhiều cơ sở chưa đủ máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn; đường truyền internet thiếu ổn định; hệ thống máy tính chưa đáp ứng tốc độ xử lý phần mềm BAĐT; khả năng kết nối liên thông giữa các phần mềm chưa ổn định, dẫn đến gián đoạn khi thao tác và khó khăn trong việc kết nối với các thiết bị y tế chuyên dùng. Bên cạnh đó, các bệnh viện sử dụng phần mềm khác nhau gây khó khăn trong chia sẻ dữ liệu liên tuyến, liên ngành; cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế cho dữ liệu điện tử chưa thực sự rõ ràng; nhân lực công nghệ tại các cơ sở y tế chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu đội ngũ chuyên trách để vận hành và xử lý sự cố an toàn thông tin...

Để việc triển khai BAĐT đạt hiệu quả cao, góp phần đẩy nhanh CĐS toàn ngành, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ về BAĐT. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng BAĐT; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin.

Thúy Hường