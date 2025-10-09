Xã Thanh Ba đẩy mạnh chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số nhanh và hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Đảng ủy xã Thanh Ba đã triển khai thực hiện phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, phần mềm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, thuận lợi trong quản lý và khai thác dữ liệu đảng viên . UBND xã tập trung chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đường truyền, niêm yết bộ thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công, bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả cho công dân, doanh nghiệp đến liên hệ công việc hiệu quả nhất.

Đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy cho biết: Đảng ủy đã giao UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn về những nội dung cơ bản của chuyển đổi số, phong trào “bình dân học vụ số” cho đội ngũ cán bộ khu dân cư, đoàn viên, hội viên; phát động phong trào với tinh thần mỗi cán bộ, công chức, viên chức xã Thanh Ba là một chiến sĩ tiên phong trong phong trào “bình dân học vụ số”, góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức và kỹ năng số đến từng người dân.

Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo ( Al) trong quản lý, điều hành cho cán bộ, công chức xã... sau sáp nhập nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Nhằm ứng dụng thế mạnh của chuyển đổi số tại địa phương, xã đã tập trung chỉ đạo duy trì, khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung như phần mềm quản lý văn bản điều hành, chữ ký số, cổng dịch vụ công... đảm bảo thông tin thông suốt sau sáp nhập. UBND xã đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư và Tổ phản ứng nhanh về chuyển đổi số để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số. Xã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06/CP; phê duyệt danh sách thành viên và quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính xã Thanh Ba; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 xã Thanh Ba; kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã Thanh Ba năm 2025; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ báo cáo hàng ngày theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết số 57- NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ thay đổi thông tin chữ ký số và cấp mới chữ ký số, chứng thư số cho cán bộ, công chức xã, phòng chuyên môn và hộp thư điện tử và hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho toàn bộ cán bộ, công chức trong cơ quan...

Xã Thanh Ba phát động mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số” với yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ là một chiến sỹ tiên phong.

Trao đổi về kết quả ứng dụng chuyển đổi số của địa phương, đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Đến nay, hệ thống văn bản, chỉ đạo điều hành đã cơ bản thực hiện qua phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, xây dựng thói quen làm việc qua môi trường mạng, từng bước hình thành quy trình xử lý hồ sơ “không giấy tờ”, góp phần giảm văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Nhằm góp phần nhanh chóng triển khai công tác chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Ba đã chú trọng đầu tư trang bị hệ thống họp trực tuyến. Cụ thể, chủ động phối hợp với Viettel, VNPT Chi nhánh Thanh Ba để nâng cấp đường truyền và gói cước để tăng cường kết nối hệ thống. Thiết bị trực tuyến được kế thừa sử dụng đảm bảo chất lượng kết nối thông suốt từ Trung ương đến cấp xã. Hiện nay, toàn xã có 5 phòng họp trực tuyến, được bố trí tại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu. Hội trường lớn Trung tâm Văn hóa xã có quy mô 260 chỗ ngồi, phục vụ các hội nghị, sự kiện tập trung đông người; UBND xã có 3 phòng họp với sức chứa lần lượt 20, 30 và 70 chỗ ngồi, phù hợp cho các cuộc họp giao ban, hội nghị chuyên đề và hội nghị vừa, nhỏ. Đảng ủy xã có 1 phòng họp với quy mô 35 chỗ ngồi, đáp ứng tốt nhu cầu họp, sinh hoạt của cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị... với hệ thống đường truyền và các thiết bị chuyên dụng đảm bảo cơ bản yêu cầu triển khai các hội nghị và nội dung trực tuyến của địa phương.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện đạt 100%/kế hoạch (Tính đến ngày 30/8/2025, tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1476 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến: 1476 hồ sơ bằng 100%, đã giải quyết: 1436 hồ sơ, đang giải quyết: 40 hồ sơ trong hạn. 100% hồ sơ đăng ký hộ tịch được số hóa trên phần mềm hộ tịch, đảm bảo đúng theo quy định. Đã thực hiện việc rà soát các trường hợp đăng ký trước 01/7/2025 báo cáo Sở tư pháp đối với các trường hợp chưa ký số, ban hành trên hệ thống. Tổng số 1041 hồ sơ đã được số hóa chiếm tỷ lệ 72,14% . Số hồ sơ chưa được số hóa: 401 hồ sơ.

Nhận xét về kết quả triển khai công tác chuyển đổi số của địa phương, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh: Công tác chuyển đổi số bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân. Tuy nhiên, hiện xã đang gặp một số khó khăn vướng mắc đó là nhận thức về chuyển đổi số ở một số cán bộ, công chức còn chưa đầy đủ, dẫn đến tâm lý ngại thay đổi thói quen làm việc. Địa phương đang thiếu nguồn nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin và chưa có bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kịp thời. Kinh phí đầu tư hạ tầng, trang thiết bị còn hạn chế; một số phần mềm triển khai còn rời rạc, thiếu tích hợp đồng bộ. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn gặp khó khăn cũng là những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt, cần nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp có thẩm quyền.

Quốc Hội