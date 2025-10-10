Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Bình ra quân tuyên truyền hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2025

Ngày 10/10, Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Bình đã tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) gắn với chủ đề “Chuyển đổi số vì an sinh xã hội toàn dân”.

Viên chức Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Bình tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tại khu vực chợ Nghĩa Phương, phường Hòa Bình.

Chương trình được triển khai trong 1 buổi sáng với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH cùng các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn. Các lực lượng được chia thành các nhóm nhỏ tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các trục đường, khu chợ, khu dân cư phường Hòa Bình và phường Tân Hòa. Trong suốt thời gian ra quân, cán bộ BHXH cơ sở Hòa Bình và nhân viên dịch vụ thu đã trực tiếp giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Thông qua chương trình, gần 400 người dân trên địa bàn được tuyên truyền trực tiếp, đối thoại, tư vấn về các chính sách BHXH, BHYT. Nhiều người dân bày tỏ sự quan tâm, phấn khởi khi được cán bộ BHXH hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, phương thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nhiều trường hợp đăng ký tham gia mới, thể hiện sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Lễ ra quân là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, đồng thời khẳng định quyết tâm của ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, hướng tới công dân số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Bùi Minh