Hội thảo “Để chuyển đổi số gần dân hơn”

Nhân dịp kỷ niệm Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2025, ngày 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Để chuyển đổi số gần dân hơn”. Tham dự có lãnh đạo Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ); lãnh đạo một số sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, doanh nghiệp công nghệ, ứng dụng công nghệ...

Lãnh đạo Vụ Kinh tế và Xã hội số trao Ghi nhận cho 3 tập thể đóng góp tiêu biểu vào quá trình chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ.

Sau khi hợp nhất, việc thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị và toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, triển khai các nền tảng thực hiện chuyển đổi số thống nhất, tập trung trên toàn tỉnh.

Các hệ thống thông tin dùng chung được điều chỉnh, tích hợp đến 100% các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai đến 100% xã, phường. Cung cấp 969 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 1.184 dịch vụ công trực tuyến một phần. 100% văn bản của cơ quan nhà nước được gửi nhận trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật). Các cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của tỉnh.

Hạ tầng số được quan tâm đầu tư với 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã được trang bị máy tính, mạng LAN, kết nối internet băng thông rộng cố định. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến 100% xã, phường. Có 10.236 trạm BTS; phủ sóng 3G, 4G đạt 99% diện tích toàn tỉnh; phát sóng 170 trạm 5G tại các trung tâm đô thị, du lịch trọng điểm. Tỷ lệ điện thoại thông minh trên dân số đạt 89%.

Toàn tỉnh đã cấp 25.279 chữ ký số cho cá nhân và tổ chức; hơn 9.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp xã được đào tạo nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, quản lý, sử dụng chữ ký số.

Theo đánh giá qua Hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tháng 7/2025 tỉnh Phú Thọ đã đạt trạng thái “Xanh” về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cấp tỉnh và cấp xã. Đến ngày 3/10/2025, ở cấp tỉnh, Phú Thọ là địa phương có kết quả thực hiện chuyển đổi số tốt nhất cả nước, trong đó tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí của 3 khối: Đảng, HĐND, UBND đứng thứ nhất trên cả nước; khối MTTQ đứng thứ 3 cả nước.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao Ghi nhận thành tích và đóng góp tiêu biểu vào quá trình chuyển đổi số tỉnh cho các doanh nghiệp.

Hội thảo là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận, tìm kiếm giải pháp đột phá, tháo gỡ những “nút thắt”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số. Qua đó giúp định hướng và vượt qua những rào cản, tồn tại trên hành trình chuyển đổi số, để “Chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”.

Các ý kiến tham luận thể hiện sự quan tâm và quyết tâm chung của tất cả các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, ngành và sự tham gia của toàn dân để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao Ghi nhận thành tích và đóng góp tiêu biểu vào quá trình chuyển đổi số tỉnh cho các cá nhân.

Nhân dịp này, các đại biểu tham quan khu vực trải nghiệm - giao lưu kỹ năng số, với các gian trưng bày “Chính quyền số”, “Trải nghiệm số”, “Bình dân học vụ số”, “Nông nghiệp thông minh & OCOP”, “Chuyển đổi số trong giáo dục”, “Giáo dục STEM/STEAM”... Ngoài ra, các đại biểu còn được tham gia phần thi “Tìm hiểu kiến thức số” bằng hình thức sử dụng điện thoại quét mã QR để trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Kết quả được hệ thống tự động tổng hợp và hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các tập thể, cá nhân là các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công dân có thành tích và đóng góp tiêu biểu vào quá trình chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ được tôn vinh. 3 đại biểu có điểm số cao nhất, nhì, ba trong phần thi “Tìm hiểu kỹ năng số” được trao thưởng.

