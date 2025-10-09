Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo bứt phá sản xuất kinh doanh

Chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thời gian qua, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất (PP&HC) Lâm Thao không ngừng hoàn thiện mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng khả năng thích ứng với thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định.

Hướng tới sản xuất xanh và phát triển bền vững, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất (PP&HC) Lâm Thao đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tự động hóa và CĐS, như: Đầu tư hạ tầng mạng toàn công ty đến tất cả các đơn vị, phòng, ban, trong đó thiết kế mô hình mạng với tường lửa là thiết bị chính kiểm soát mọi hoạt động trong hệ thống mạng LAN nội bộ cũng như việc truy cập ra ngoài môi trường mạng internet và ngược lại từ môi trường ngoài internet vào hệ thống mạng LAN nội bộ; thực hiện phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành quản trị văn phòng, sử dụng chữ ký điện tử, ký số; các phần mềm ứng dụng như kế toán Effect, quản lý bán hàng, quản lý thiết bị, gửi xe tự động...; triển khai IoT trong giám sát dây chuyền sản xuất; cầu cân điện tử kết nối hệ thống quản lý kho và bán hàng; ứng dụng hệ thống giám sát và điều khiển tập trung toàn bộ quy trình sản xuất axit theo thời gian thực, hệ thống điều khiển tự động hóa trong sản xuất NPK, hệ thống phần mềm chấm công điện tử nhận diện khuôn mặt... Đặc biệt, Công ty là doanh nghiệp sản xuất phân bón đầu tiên ở Việt Nam sử dụng tem thông minh có gắn mã QR-code cho sản phẩm từ năm 2021, giúp minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm, tăng cường bảo vệ thương hiệu và chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Việc đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, cải tiến thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm đã giúp Công ty duy trì năng lực cạnh tranh, cung cấp ra thị trường các dòng phân bón mới như NPK-S vi sinh, Supe lân trung tính, phân hữu cơ khoáng... đáp ứng nhu cầu đa dạng của bà con nông dân.

Gắn với đẩy mạnh CĐS và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được duy trì mạnh mẽ. Công ty xác định đổi mới sáng tạo không chỉ là trách nhiệm mà còn là động lực sống còn của doanh nghiệp trong giai đoạn cạnh tranh và chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay. Công ty luôn khuyến khích cán bộ, công nhân viên đề xuất ý tưởng và cam kết ghi nhận, khen thưởng xứng đáng mọi đóng góp thực chất. Mỗi sáng kiến dù lớn hay nhỏ đều góp phần lan tỏa tinh thần cải tiến trong toàn bộ hệ thống sản xuất, quản trị và đời sống. Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công tác tiếp thị, truyền thông và đầu tư xây dựng. Một số công trình trọng điểm như “Trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm” và dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm” - một bước tiến chiến lược hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và hướng đến thị trường xuất khẩu đã được khởi động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Đồng chí Trần Đại Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: "Doanh nghiệp đã tập trung cao cho công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp, trong đó nổi bật là việc đẩy mạnh CĐS, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và nhân sự. Việc sử dụng dữ liệu lớn, phần mềm quản lý sản xuất, bán hàng thông minh đã giúp công ty tăng hiệu quả điều hành, giảm thiểu lãng phí và phản ứng nhanh hơn với diễn biến thị trường. Cùng với đó, công ty tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc các phòng, ban, đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và tiết kiệm chi phí vận hành. Việc phân cấp, phân quyền rõ ràng đã phát huy tính chủ động và trách nhiệm của từng bộ phận, tạo ra dòng chảy thống nhất trong hoạt động của toàn hệ thống".

Đến nay, việc triển khai các giải pháp CĐS và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đã mang lại lợi ích rõ rệt trong sản xuất và quản lý. Với phương châm “Phát triển sản xuất gắn với chăm lo con người” xuyên suốt trong hoạt động, Công ty kiên định mục tiêu “lấy con người làm trung tâm, đổi mới làm động lực, chất lượng là giá trị cốt lõi và phát triển bền vững là đích đến”. 9 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh ngành phân bón chịu tác động kép từ biến động thị trường và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao vẫn duy trì được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định và đạt kết quả ấn tượng. Theo đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 4.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh cơ bản đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để công ty tiếp tục khẳng định vị thế; giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sáng tạo trong toàn đơn vị; người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, được đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn và được chăm lo đầy đủ từ vật chất đến tinh thần; các phong trào thi đua lao động sản xuất được tổ chức sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và đổi mới trong mỗi cán bộ, công nhân viên; đồng thời, đẩy mạnh công tác thị trường, giữ vững và mở rộng hệ thống phân phối, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025.

Ngọc Lam