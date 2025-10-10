Ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Ngày 10/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên phạm vi toàn tỉnh.

Quang cảnh lễ ra quân.

BHXH, BHYT là trụ cột an sinh của đất nước, điểm tựa vững chắc bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của Nhân dân. Những năm qua, với sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức dịch vụ thu, chính sách BHXH, BHYT đã đi vào thực tiễn cuộc sống. Với mạng lưới nhân viên thu, cộng tác viên bao phủ từ tỉnh đến xã, các tổ chức dịch vụ thu đã luôn đồng hành, sát cánh, khẳng định vai trò là một trong những “cánh tay nối dài” cùng với BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền lưu động trên tuyến đường phường Việt Trì.

Tuy nhiên, đến hết 30/9, số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh mới đạt 95,5%; số người tham gia BHXH tự nguyện 68,3%; BHYT đạt khoảng 95% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Để hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao, từ nay đến cuối năm 2025, BHXH tỉnh và BHXH cơ sở trong tỉnh còn phải phát triển khoảng 26.000 người tham gia BHXH bắt buộc; 47.000 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 175,5 nghìn người tham gia BHYT. Vì vậy, lễ ra quân nhằm phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, viên chức BHXH tỉnh với phương châm “Mỗi cán bộ BHXH là một chiến sĩ trên mặt trận an sinh xã hội”.

Ngay sau lễ ra quân, đoàn diễu hành đã tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường, xã: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương và trực tiếp tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hồng Nhung