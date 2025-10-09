Từng bước thực hiện mô hình chính quyền hai cấp gắn với chuyển đổi số

Để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với chuyển đổi số, thời gian qua, phường Xuân Hòa đã tập trung vào số hóa quy trình, xây dựng nền tảng công nghệ và ban hành chính sách hỗ trợ, đồng thời đảm bảo an ninh mạng và lấy người dân làm trung tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Sau 3 tháng đi vào hoạt động, phường Xuân Hòa đang từng bước khẳng định vai trò trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính. Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn đang gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo báo cáo, trong quý III/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 2.812 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có đến 2.684 hồ sơ (tương đương 95,4%) được nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, cho thấy hiệu quả của công tác chuyển đổi số và sự hưởng ứng của người dân với phương thức nộp hồ sơ hiện đại.

Theo đó, nhờ quyết liệt triển khai đã có 2.449 hồ sơ được xử lý, chiếm 87,1%, trong đó có tới 2.272 hồ sơ giải quyết trước hạn, chiếm 92,8%, và chỉ có 33 hồ sơ bị quá hạn. Với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt mức cao, phản ánh nỗ lực cải tiến quy trình xử lý của địa phương. Hiện còn 363 hồ sơ đang giải quyết, chiếm 12,9%, trong đó 30 hồ sơ đã quá hạn, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, do liên quan đến các cơ quan chuyên môn cấp trên như Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế...

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa trang bị cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo phục vụ người dân thuận tiện

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu quý III, UBND phường đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công với 1 Giám đốc kiêm nhiệm, 4 Phó Giám đốc và 7 chuyên viên cùng với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ thiết bị như: Máy scan, máy lấy số tự động, bảng niêm yết thủ tục hành chính... đảm bảo phục vụ người dân thuận tiện, chuyên nghiệp.

Đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng cho cán bộ về các kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng sử dụng phần mềm, kỹ năng giao tiếp hành chính; áp dụng quy trình “nộp một lần - nhận một lần”, giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân. Cùng với đó, phường tích cực áp dụng tích hợp AI trong xử lý thủ tục hành chính, chuẩn hóa hồ sơ điện tử, camera giám sát giao dịch, nâng cao mức độ hài lòng người dân.

Đặc biệt, phường đã triển khai 100% quy trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đảm bảo minh bạch, đúng thời gian, và khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư Quốc gia. Cùng với đó, chú trọng công khai, minh bạch thủ tục hành chính, với việc niêm yết 405 thủ tục hành chính cấp xã và 1.812 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại trụ sở, kèm theo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, sửa đổi, mới ban hành. Công tác truyền thông được thực hiện qua website phường, mạng xã hội, nhóm Facebook cải cách hành chính,... giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.

Khi đi vào hoạt động, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phường Xuân Hòa vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện như trang thiết bị thiếu đồng bộ, phần lớn thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là máy cũ, cấu hình yếu từ 4 xã/phường cũ, ảnh hưởng đến tốc độ xử lý hồ sơ; phần mềm tại Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa đôi lúc lỗi, gián đoạn truy cập; phân quyền người dùng còn bất cập...

Hiện nay, phường đã triển khai 100% quy trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đảm bảo minh bạch, đúng thời gian, nâng cao mức độ hài lòng người dân

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Xuân Hòa cần tập trung rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ trùng lặp, tận dụng dữ liệu có sẵn từ cơ sở dữ liệu dân cư; nâng cấp hạ tầng phần mềm và Cổng dịch vụ công, đảm bảo vận hành thông suốt. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, đặc biệt về kiểm soát thủ tục hành chính và sử dụng công nghệ thông tin; rà soát và chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả qua môi trường điện tử... Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công điện tử; rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ chậm, quá hạn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng văn hóa công sở chuyên nghiệp. Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại phường được nộp trực tuyến.

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ công chức, cùng sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, phường Xuân Hòa sẽ tiếp tục là điểm sáng trong cải cách hành chính của tỉnh những năm tiếp theo.

Đinh Tú