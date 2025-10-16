Đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện, an toàn

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) góp phần hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông hàng hóa, giảm thiểu chi phí xã hội, đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện, an toàn, hiệu quả của tổ chức, cá nhân. Để thúc đẩy phát triển TTKDTM, trên địa bàn tỉnh đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

Trên địa bàn tỉnh, các ngân hàng và tổ chức tín dụng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mở rộng điểm chấp nhận TTKDTM; các đơn vị viễn thông phát triển ví điện tử, Mobile money, mở rộng tiếp cận tới cả khu vực nông thôn, miền núi. Các ngân hàng đang triển khai nhiều chương trình miễn, giảm phí như phí dịch vụ thanh toán, phí trả lương qua tài khoản, phí giao dịch trên ứng dụng ngân hàng điện tử nhằm khuyến khích người dân đăng ký và sử dụng dịch vụ thanh toán online. Nhờ vậy, tính đến tháng 6/2025, khoảng 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng, ước cuối năm 2025 đạt 82%. Tăng trưởng bình quân số lượng giao dịch TTKDTM qua ngân hàng giai đoạn 2022-2025 là 33%/năm.

Nhân viên Quỹ tín dụng Nhân dân Hương Lung (xã Phú Khê) hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương.

Quỹ tín dụng Nhân dân Hương Lung (xã Phú Khê) tham gia hệ thống thanh toán chuyển tiền CF-eBank của Ngân hàng HTX Việt Nam từ năm 2018, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương TTKDTM. Ông Bùi Tiến Nam - Giám đốc Quỹ cho biết: “Tại khu vực nông thôn, miền núi, việc triển khai hệ thống thanh toán chuyển tiền CF-eBank giúp kết nối nông thôn - thành thị, gia tăng sự tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các cá nhân, hộ gia đình cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại. Quỹ đã đầu tư hệ thống máy tính hiện đại, máy POS để đáp ứng các yêu cầu về giao dịch trên hệ thống số của thành viên. Dịch vụ chuyển tiền CF-eBank ngày càng quen thuộc với các thành viên bởi sự thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí”.

Hiện nay, các ngân hàng thương mại trong toàn tỉnh có trên 3.700 điểm chấp nhận TTKDTM. Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ quét QR trong thanh toán chuyển khoản, dịch vụ tự tạo QR cho tài khoản thanh toán cá nhân khiến mỗi tài khoản cá nhân có thể được coi như một điểm chấp nhận TTKDTM.

Chị Hoàng Thị Đông - Quản lý cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP - nông sản nông thôn tiêu biểu và kết nối, hỗ trợ tiêu thụ đặc sản vùng miền (phường Thanh Miếu) cho biết: “TTKDTM giúp khách hàng mua sắm nhanh gọn, an toàn, đặc biệt đối tượng khách hàng trẻ, khách du lịch thường lựa chọn hình thức thanh toán này. Về phía cửa hàng, giao dịch được ghi nhận minh bạch, thuận lợi cho việc quản lý, giảm rủi ro thất thoát và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ”.

Thanh toán điện tử ngày càng được kết nối, tích hợp với nhiều ngành, lĩnh vực. Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch trực tuyến như thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông; mua sắm trên các sàn thương mại điện tử; nộp thuế điện tử hay chi trả một số khoản phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ hành chính công. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục tại khu vực đô thị đã áp dụng TTKDTM trong thu học phí; 100% cơ sở khám, chữa bệnh chấp nhận TTKDTM đối với dịch vụ y tế; riêng thanh toán tiền điện, tỷ lệ TTKDTM đã tăng từ 75,1% năm 2021 lên 95,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển TTKDTM vẫn còn một số khó khăn, thách thức do nhận thức của một bộ phận người dân về việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số vẫn chưa cao, nhiều người còn có tâm lý e ngại tiếp cận dịch vụ mới, e ngại rủi ro khi tiếp cận với công nghệ mới trong giao dịch ngân hàng. Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và phức tạp; các vấn đề liên quan đến lợi dụng hoạt động thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp thuộc chức năng quản lý của nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để xử lý, quản lý hiệu quả.

Để tiếp tục phát triển TTKDTM, các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần tiếp tục chú trọng đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong cung ứng dịch vụ, phương tiện thanh toán và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin. Các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong TTKDTM. Các sở, ngành đẩy mạnh phát triển TTKDTM và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện thanh toán học phí, viện phí và chi trả trợ cấp, an sinh xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu của khách hàng.

Các giải pháp đồng bộ sẽ góp phần thúc đẩy TTKDTM phát triển, đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện, an toàn của người dân, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Huế