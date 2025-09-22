Bước chân người trẻ trên hành trình “số hóa”

Trước yêu cầu của thời đại số, tuổi trẻ Đất Tổ đã chủ động phát huy vai trò tiên phong, thể hiện sức trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo trên mọi mặt trận. Không chỉ xung kích trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận với dịch vụ số, lực lượng áo xanh còn chủ động “số hóa” hoạt động của tổ chức Đoàn, góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên ngày càng phát triển, đồng hành cùng tiến trình xây dựng quê hương văn minh, hiện đại.

Công nghệ kết nối, phong trào vươn xa

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đoàn xã Kiệt Sơn, Lai Đồng, Tân Sơn và Đồng Sơn (huyện Tân Sơn cũ), Đoàn xã Lai Đồng đã tận dụng chuyển đổi số như một giải pháp hiệu quả để tập hợp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn rộng và đông hơn.

Với đặc thù là xã miền núi, giao thông đi lại còn khó khăn, nhiều thanh niên đi học và làm ăn xa khiến việc tập hợp lực lượng gặp không ít trở ngại. Trước thực tế đó, Đoàn xã đã triển khai những buổi sinh hoạt Chi đoàn trực tiếp kết hợp “online”, giúp ĐVTN bận học tập, làm việc vẫn có thể tham gia. Qua đó, ĐVTN dễ dàng tiếp cận thông tin, đăng ký tham gia các phong trào ngay trên điện thoại thay vì phải đến họp trực tiếp.

Cách làm này không chỉ giúp khắc phục khó khăn về địa bàn rộng, lực lượng phân tán mà còn tạo sự gắn kết, hấp dẫn, đưa hoạt động Đoàn đến gần hơn với ĐVTN.

Đồng thời, Đoàn xã cũng đã xây dựng fanpage, nhóm Zalo, kênh TikTok để kịp thời truyền tải chủ trương, chính sách cùng các hoạt động của Đoàn đến ĐVTN một cách nhanh chóng, gần gũi thông qua các infographic, videoclip ngắn dễ nhớ, dễ hiểu. Từ đó, thông tin của tổ chức Đoàn được phủ sóng rộng rãi, tiếp cận nhanh chóng tới đông đảo ĐVTN,thúc đẩy phong trào Đoàn ở Lai Đồng ngày càng có sức hút.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tuổi trẻ Lai Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng cùng nhiều hoạt động văn hóa – thể thao thu hút hàng trăm lượt ĐVTN hưởng ứng.

Còn tại phường Phong Châu, hoạt động Đoàn cũng được “số hóa” một cách đồng bộ và sáng tạo. Thông qua các nền tảng số Facebook, Zalo; cán bộ Đoàn có điều kiện nắm bắt nhanh hơn tình hình, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN. Các nhóm chat, fanpage không chỉ là nơi tuyên truyền, phổ biến thông tin mà còn trở thành diễn đàn để ĐVTN chia sẻ ý kiến, phản ánh khó khăn trong học tập, lao động, sinh hoạt.

Nhờ đó, cán bộ Đoàn kịp thời lắng nghe, giải đáp, định hướng, đồng thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp thiết thực, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của thanh niên. Việc “số hóa” vì thế đã góp phần tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, nâng cao niềm tin và tinh thần đồng hành giữa tổ chức Đoàn với thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, nhiều buổi sinh hoạt, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ được tổ chức trực tuyến, kết hợp tạo điều kiện để nhiều bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và tham gia. Nhờ vậy, Đoàn phường không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động, mà còn tạo ra môi trường gần gũi, hiện đại, giúp đoàn viên cảm thấy hứng thú và gắn bó hơn với tổ chức Đoàn.

Nhờ ứng dụng chuyển đổi số, các hoạt động Đoàn trên địa bàn phường Phong Châu được lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Đồng chí Nguyễn Khánh Linh – Bí thư Đoàn phường Phong Châu cho biết: “Đoàn phường Phong Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đoàn phường Phong Châu, xã Phú Hộ và xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ cũ). Sau sáp nhập, số lượng ĐVTN tăng lên, địa bàn rộng hơn nên công tác tập hợp, quản lý và tổ chức các hoạt động Đoàn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng chuyển đổi số, hiệu quả công tác Đoàn sau sáp nhập đã được nâng lên rõ rệt, các phong trào của thanh niên ngày càng sôi nổi, thiết thực.

Thực tiễn cho thấy, dù ở địa bàn nào, việc “số hóa” đều mang lại lợi ích thiết thực: Tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao tính linh động và giúp tổ chức Đoàn tiếp cận thanh niên nhanh hơn, gần gũi hơn.

“Cầu nối” giữa công nghệ và người dân

Không dừng lại ở đổi mới phương thức hoạt động, chuyển đổi số còn mở ra hướng đi thiết thực khi ĐVTN trở thành “cầu nối” đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Sau sáp nhập, nhu cầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay ứng dụng tiện ích của người dân ngày càng tăng. Đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân, lực lượng ĐVTN với sức trẻ và nhiệt huyết đã nhanh chóng vào cuộc, góp phần nâng cao nhận thức số trong cộng đồng.

Từ khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập, duy trì 148 đội hình “Hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp” tại 100% xã, phường mới của tỉnh với 2 nhiệm vụ chính: Hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Để các đội hình hoạt động hiệu quả, Tỉnh đoàn đã tổ chức 26 buổi tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn cấp xã, trong đó 10 lớp dành riêng cho cán bộ trẻ mới nhận nhiệm vụ, giúp họ nắm bắt kỹ năng số và kỹ năng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở trong bối cảnh mới.

Các đội hình đã trực tiếp hướng dẫn hơn 15.000 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4; đăng ký tài khoản định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin quy hoạch; các dịch vụ y tế, giáo dục và BHXH trực tuyến...

Nhờ đó, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi mới được tiếp cận công nghệ, từng bước làm quen và sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Bên cạnh đó, 100% các đội hình đã phối hợp với Công an xã hỗ trợ cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác rà soát, cập nhật dữ liệu và đổi thẻ đảng viên, giúp gần 47.000 đảng viên trong tỉnh thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định.

ĐVTN xã Lâm Thao hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại xã Hạ Hòa, đội hình “Hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp” với trên 450 lượt ĐVTN đã hỗ trợ hơn 2.000 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Định danh điện tử, Bảo hiểm xã hội số, thanh toán không dùng tiền mặt...

Đồng chí Đặng Thị Thu Trang – Bí thư Đoàn xã Hạ Hòa chia sẻ: “Chúng tôi coi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong đưa chuyển đổi số đến gần hơn với Nhân dân”.

Toàn tỉnh đã có hàng nghìn lượt ĐVTN trực tiếp tham gia các đội hình “Hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp”. Họ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở sau sáp nhập. Hình ảnh màu áo xanh đã để lại dấu ấn đẹp, lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Có thể khẳng định, bằng việc chủ động ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh “số hóa”, tuổi trẻ Đất Tổ đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở sau sáp nhập. Đồng thời, tạo ra môi trường gắn kết, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ. Đây chính là nền tảng để phong trào Đoàn bắt kịp xu thế thời đại, đồng hành cùng địa phương trong hành trình xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng văn minh, hiện đại.

Thành An