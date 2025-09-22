Những tín hiệu tích cực từ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Sau hơn 2 tháng hợp nhất, với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp tỉnh, tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, vào cuộc tích cực của cơ sở, Phú Thọ đã nổi lên là địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng nói riêng. Tại thời điểm ngày 5/9, tỉnh Phú Thọ tiếp tục là 1 trong 11 tỉnh đầu tiên của cả nước duy trì trạng thái Xanh cấp tỉnh. Đặc biệt, khối Đảng ủy xã, phường có 8/20 tiêu chí đứng đầu cả nước, 4/20 tiêu chí đứng trong tốp 5 cả nước, có 10/20 tiêu chí hoàn thành trên 90%.

Chỉ đạo quyết liệt

Một ngày sau khi tỉnh mới đi vào hoạt động, ngày 2/7, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo, nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Điều này cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh đối với công tác chuyển đổi số.

Một trong những yêu cầu quan trọng được nhấn mạnh trong chỉ đạo của tỉnh là việc xây dựng danh mục chi tiết các nhiệm vụ cần số hóa, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương để đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ bố trí kinh phí để các xã, phường triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo cũng giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hướng dẫn việc bố trí biên chế, tuyển dụng, điều chuyển công chức, viên chức từ cấp tỉnh về cấp xã phục vụ triển khai nhiệm vụ; giao Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, phường; lựa chọn, đào tạo cán bộ có trình độ công nghệ thông tin. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác bảo mật dữ liệu, tổ chức họp giao ban định kỳ, kịp thời báo cáo tình hình và các vấn đề phát sinh, bảo đảm không để chậm trễ so với tiến độ và chỉ đạo của Trung ương.

Với tinh thần Đảng đi trước mở đường, ngày 16/7, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU triển khai thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Kế hoạch được ban hành với mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, thực chất từ nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số. Mục tiêu đặt ra trong năm 2025 là kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng qua mạng truyền số liệu chuyên dùng với băng thông rộng, tốc độ cao, kết nối với các cơ quan Đảng từ tỉnh tới cấp xã; kết nối với các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phấn đấu 100% cán bộ có thẩm quyền ký ban hành các văn bản trong các cơ quan Đảng được trang bị chữ số theo quy định; 100% các cơ quan, tổ chức Đảng tỉnh sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng để xử lý văn bản trên môi trường số; 100% văn bản không mật được ký số, gửi, nhận, xử lý trên môi trường số và có thể xử lý trên thiết bị di động mọi lúc mọi nơi. Tập trung hoàn thành việc xây dựng, triển khai một số ứng dụng: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, phòng họp không giấy E - Cabinet, phần mềm quản lý tài liệu họp, hệ thống nhắn tin (SMS) họp...

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan khối Đảng của tỉnh như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy... đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy xã, phường tập trung triển khai đảm bảo yêu cầu về nội dung và tiến độ.

Ghi nhận những kết quả bước đầu

Xã Mường Bi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Mỹ Hòa, Phú Cường, Phong Phú. Đảng bộ xã có tổng số 1.299 đảng viên thuộc 45 tổ chức Đảng. Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh nhưng ngay sau khi được thành lập, để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, xã Mường Bi đã đầu tư, quan tâm đặc biệt cho công tác chuyển đổi số nói chung, công tác chuyển đổi số trong Đảng nói riêng.

Ban Xây dựng Đảng xã Mường Bi được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bi cho biết: Trong 4 khâu đột phá được Đảng bộ xã tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 thì có một khâu đột phá quan trọng đó là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Bi lần thứ nhất đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình 100%. Để từng bước cụ thể hóa khâu đột phá này, xã đã quan tâm đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ các phòng, ban, đoàn thể để đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số. Hiện nay cán bộ, công chức xã Mường Bi đều cơ bản sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm công việc cơ bản. Xã đã triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Bí thư Đảng ủy xã có cam kết chịu trách nhiệm trực tiếp về việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Cùng với xã Mường Bi, ngay sau khi được thành lập, đồng loạt Đảng bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong Đảng nói riêng.

Trong 20 tiêu chí chuyển đổi số khối Đảng ủy, đã có tiêu chí tỉnh ta hoàn thành 100% là Đảng ủy xã được trang bị tham gia các cuộc họp trực tuyến do cấp trên tổ chức. Tính đến ngày 5/9, một số tiêu chí tỉnh ta đã thực hiện đạt xấp xỉ 100% và đứng đầu cả nước như: các Đảng ủy xã phường đã có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuyển đổi số (đạt 99,32%); Ban Thường vụ Đảng ủy xã định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ở xã (đạt 98,65%); Đã triển khai việc chỉ đạo, điều hành trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại địa phương (đạt 97,97%)...

Phấn khởi với những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng nói riêng; tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương đi đầu trong cả nước trong chuyển đổi số, vẫn còn nhiều việc cần làm đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Khảo sát thực tế cho thấy, việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh đang phải đối diện với khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng một số xã, phường chưa đồng bộ, nhiều trang thiết bị cũ, cấu hình thấp; nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số còn hạn chế; kinh phí bố trí để mua sắm, đầu tư thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế... Bên cạnh những chỉ tiêu đã thực hiện đạt cao, dẫn đầu toàn quốc thì tại thời điểm ngày 5/9, tỉnh còn 10/20 tiêu chí mới hoàn thành dưới 90%, một số tiêu chí hoàn thành thấp như: Đảng ủy xã đã phổ biến đến các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng (đạt 13,51%); Đảng ủy xã triển khai cho đảng viên trong Đảng bộ xã sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” theo hướng dẫn của cấp trên (đạt 15,54%)...

Đồng chí Nguyễn Bình Khương - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đã đề ra gồm giữ vững tỷ lệ xanh bền vững của tỉnh và 148 xã, phường. Chuyển mạnh từ mục tiêu “đạt tiến độ/sẵn sàng” sang “đạt hiệu quả thực chất”. Nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến của tỉnh hằng ngày đạt trên 98% trong tháng 9/2025. Phấn đấu thực hiện cơ bản tất cả các tiêu chí của giai đoạn 2 sẽ sớm nằm trong top 5 cả nước. Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy đang tham mưu triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng ứng dụng số của các cơ quan Đảng tỉnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trước ngày 25/9/2025.

Dương Liễu