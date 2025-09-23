Chuyển đổi xanh: Cơ hội và giải pháp

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh (CĐX) là xu thế có tính quyết định đối với quá trình phát triển bền vững ở các địa phương. Đây là con đường tất yếu để sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập và không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhận thức được tầm quan trọng của CĐX và xu thế phát triển chung của thế giới, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và chú trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Từ đó, thúc đẩy CĐX, từng bước xây dựng nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Trong quá trình phát triển, tỉnh luôn chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái, công nghiệp xanh, đô thị xanh, bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo. Các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao ngày càng được quan tâm, nhân rộng. Du lịch sinh thái phát triển mạnh gắn với các khu nghỉ dưỡng, các sản phẩm du lịch văn hóa, danh thắng, trải nghiệm. Công nghiệp xanh từng bước được quan tâm gắn với các cụm công nghiệp thân thiện môi trường, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải, thu hút đầu tư các dự án ít phát thải, thân thiện với môi trường. Đô thị xanh được chú trọng phát triển với hệ thống cây xanh, công viên, không gian công cộng, cảnh quan đô thị ngày càng hiện đại, văn minh. Công tác bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, bảo vệ rừng, kiểm soát ô nhiễm, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo được triển khai đồng bộ...

Sản phẩm phânbón của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được sản xuấttheo công nghệ mới, giúp giảm tiêu hao năng lượng và khí thải, hướng tới giải pháp canh tác xanh.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao là một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân trong CĐX. Trưởng phòng Kinh doanh Phạm Đức Thành cho biết: Công ty đã triển khai giải pháp canh tác xanh bằng các sản phẩm phân bón thân thiện môi trường, cung ứng các dòng phân bón NPK-S, supe lân, phân bón chuyên dùng... có hàm lượng dinh dưỡng cân đối, ít thất thoát ra môi trường. Công ty đưa ra các quy trình khuyến cáo canh tác “4 đúng”, sử dụng công nghệ mới trong sản xuất phân bón, giảm tiêu hao năng lượng và khí thải. Giải pháp canh tác xanh của công ty chính là sự kết hợp giữa cung ứng sản phẩm thân thiện môi trường, chuyển giao kỹ thuật canh tác hợp lý và định hướng nông nghiệp tuần hoàn bền vững, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái.

Giai đoạn 2022 - 2024, kết quả xếp hạng chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) của Phú Thọ có những cải thiện tích cực, qua các năm luôn có sự cải thiện về điểm số và thứ hạng của các chỉ số thành phần. Trong đó, có những chỉ số thành phần của tỉnh cao hơn mức trung bình của cả nước như: Chỉ số vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường; chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường...

Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh và những diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn lên hệ sinh thái, môi trường và mục tiêu CĐX, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Các định hướng, mô hình CĐX trên địa bàn tỉnh chưa toàn diện, thiếu doanh nghiệp lớn làm đầu tàu dẫn dắt. Một số mô hình CĐX trong công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, các dự án năng lượng tái tạo đang ở giai đoạn khởi đầu, chiếm tỷ lệ thấp hoặc mới ở quy mô thí điểm, phân tán, chưa tương xứng tiềm năng, chưa hình thành chuỗi giá trị lớn, tạo lan tỏa trên diện rộng. Nguồn nhân lực, trình độ quản lý, đổi mới sáng tạo phục vụ chuyển đổi số, CĐX trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; chưa có sự đồng thuận cao về nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, người dân do chi phí cao. Năng lực liên kết, hợp tác quốc tế còn hạn chế. Năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng chưa cao, tình trạng chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng sau hợp nhất còn lớn; ô nhiễm môi trường còn phức tạp, nhất là ở các điểm, khu, cụm công nghiệp cũ, các làng nghề và nguồn phát thải từ các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học chưa qua xử lý... Nguồn đầu tư cho khoa học, công nghệ, hạ tầng số, hạ tầng xanh, đặc biệt là hạ tầng giám sát, quan trắc môi trường, đánh giá phát thải chưa hoàn thiện; thiếu các công nghệ, thiết bị để giám sát môi trường theo thời gian thực; năng lực quản lý liên vùng còn hạn chế, chưa có hệ thống MRV phát thải carbon cụ thể để theo dõi, đánh giá thực hiện cam kết NetZero và phục vụ đánh giá về các chỉ số CĐX trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương - là một trong những thành viên tham gia hội thảo tư vấn, phản biện về CĐX của tỉnh cho biết: CĐX không chỉ là yêu cầu, là chiến lược phát triển mà còn là xu thế tất yếu của thời đại. Do đó, các giải pháp trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng; khẩn trương rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất gắn với mục tiêu CĐX. Cần đẩy mạnh đầu tư cho CĐX; thúc đẩy hợp tác trong phát triển kinh tế xanh; đề xuất khung chính sách và hệ thống chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh. Hơn nữa, cần đề xuất một số mô hình CĐX trên địa bàn tỉnh, như: Mô hình đô thị sinh thái, nông nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cộng đồng...

