Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 23/9, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc của một số dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra thực địa tại Dự án đường Vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, giai đoạn I, đoạn từ ĐT.305 đi ĐT.306.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo có tổng mức đầu tư 324 tỷ đồng, dài khoảng 8 km, qua địa phận phường Vĩnh Yên và các xã Hội Thịnh, Hoàng An. Đến thời điểm này, dự án đã giải phóng được 7,14 km/8 km mặt bằng; còn lại 860m chưa giải phóng được. Các nhà thầu đã thi công cơ bản xong nền đường, hệ thống thoát nước tại các vị trí có mặt bằng, đạt 77,6% giá trị hợp đồng.

Đánh giá cao nỗ lực của đầu tư, nhà thầu thi công dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án. UBND phường Vĩnh Yên, xã Hội Thịnh, Hoàng An tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu, đồng thuận và chấp hành các quy định của pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 10/2025 đảm bảo thi công, hoàn thành dự án trong tháng 12/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra thực địa tại Dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc.

Đối với Dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc, có tổng mức đầu tư 277 tỷ đồng với chiều dài 2,79km, đi qua địa phận phường Vĩnh Yên và xã Hội Thịnh. Đến hết ngày 22/9, dự án đã giải phóng xong 2,4 km/2,79 km mặt bằng; còn 0,39 km tại vị trí giao tuyến với đường QL2C chưa giải phóng xong do UBND xã Hội Thịnh chưa phê duyệt được phần diện tích thu hồi đất ở và đất trồng cây lâu năm của 85 lượt hộ dân. Ngoài ra, do khu đất tái định cư của dự án đang thi công nên chủ đầu tư chưa thực hiện được tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất ở.

Khẳng định vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn của giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga giao Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với chính quyền các địa phương trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Theo đó xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể từng dự án được giao. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ nhân lực cho các Ban Quản lý dự án các xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Về Dự án đường Vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, giai đoạn I, đoạn từ ĐT.305 đi ĐT.306 có tổng mức đầu tư 348,6 tỷ đồng, dài khoảng 5km đi qua địa phận các xã Lập Thạch, Tiên Lữ và Liên Hòa. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 4,2 km/5 km; đơn vị thi công đã cơ bản thi công xong nền mặt đường, hệ thống thoát nước, đạt 85% giá trị hợp đồng. Riêng 800m mặt bằng còn lại chưa giải phóng được là do chưa phê duyệt được phương án bồi thường phần đất và tài sản trên đất của một số hộ dân. Phạm vi đất nông nghiệp vẫn còn người dân thắc mắc về chế độ chính sách và đề nghị thu hồi diện tích nhỏ lẻ khó canh tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc của một số dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc.

Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc của dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã Tiên Lữ, Liên Hòa tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; sớm hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thu hồi đất. Các xã Tiên Lữ, Liên Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Nghĩa trang Nhân dân huyện Lập Thạch cũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản hướng dẫn xã Thái Hòa lập hồ sơ khoáng sản trước 30/9. Sở Xây dựng hướng dẫn xã Thái Hòa các nội dung về tái định cư. Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án.

Trần Tỉnh