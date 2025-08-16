Dừng hoạt động cầu phao Phong Châu từ 19 giờ hôm nay

Chiều 16/8, lãnh đạo Phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, cầu phao Phong Châu sẽ dừng vận hành từ 19 giờ hôm nay để đảm bảo an toàn.

Cầu phao Phong Châu dừng hoạt động từ 19 giờ ngày 16/8 do nước sông dâng cao

Thông tin đến PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến - Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết: Do nước sông tại khu vực cầu phao Phong Châu đang lên cao, lượng rác đổ về nhiều không đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Do vậy, Lữ đoàn 249 sẽ tiến hành cắt cầu phao và tạm dừng bảo đảm giao thông qua cầu phao từ 19 giờ hôm nay (16/8).

Đơn vị sẽ thường xuyên theo dõi thời tiết thủy văn quốc gia, đo lưu tốc dòng chảy, khi đủ điều kiện an toàn sẽ tiến hành nối lại cầu phao hoặc bảo đảm phà quân sự phục vụ Nhân dân.

Trường Quân