Phường Thanh Miếu: Giao ban công tác Đảng, chính quyền với các khu dân cư

Ngày 7/8, phường Thanh Miếu đã tổ chức giao ban công tác Đảng, chính quyền với các khu dân cư.
Lãnh đạo phường Thanh Miếu phát biểu tại hội nghị
Phường Thanh Miếu được thành lập từ việc hợp nhất các phường Thọ Sơn, Tiên Cát, Bạch Hạc, Thanh Miếu (cũ) và xã Sông Lô. Sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền phường Thanh Miếu đã đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 55/55 chi, đảng bộ trực thuộc và đại hội đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; duy trì phát triển các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Việc giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số được chú trọng; Thanh Miếu dẫn đầu các xã, phường thuộc thành phố Việt Trì cũ và đứng thứ 47/148 xã, phường của tỉnh về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, lãnh đạo phường Thanh Miếu đã triển khai các văn bản, quy định mới thuộc lĩnh vực công tác đảng, công tác chính quyền, văn hoá xã hội, kinh tế, công tác an ninh trật tự tới đội ngũ Bí thư Chi bộ, Trưởng các khu dân cư trên địa bàn phường. Đồng thời lắng nghe các ý kiến trao đổi, góp ý để Đảng bộ, chính quyền phường thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ I để đảm bảo những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá mà Đại hội đề ra.
Hương Giang
