Đảng ủy UBND tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Ngày 14/11, cùng với các điểm cầu trong toàn tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ UBND tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Đảng ủy UBND tỉnh

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trình bày các chuyên đề: Những kết quả chủ yếu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025–2030; những thành tựu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025–2030; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ UBND tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết. Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thu Hà