Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang

Trong suốt chiều dài cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định con người là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, trong đó đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân là nòng cốt, lực lượng chính trị đặc biệt trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng với đó, quan điểm “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là tư tưởng xuyên suốt trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND). Đối với nội dung đặc biệt quan trọng này, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định: Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho LLVT; thực hiện tốt chính sách đối với LLVT và chính sách hậu phương Quân đội, Công an.

Nhìn lại quá trình thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về xây dựng LLVT, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII, có thể khẳng định, công tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chăm lo chính sách đối với LLVT và hậu phương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình mới. Trước hết, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân lực trong LLVT luôn được Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Các đề án, nghị quyết về đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ từng bước được cụ thể hóa, đồng bộ, gắn với yêu cầu hiện đại hóa Quân đội, Công an.

Nguồn nhân lực kỹ thuật quân sự có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh tổng hợp và tính hiện đại của quân đội. Ảnh: lyluanchinhtri.vn

Trong Quân đội, việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo ở các học viện, nhà trường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các học viện, nhà trường Quân đội đã đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, bồi dưỡng năng lực tư duy chiến lược, khả năng chỉ huy, quản lý trong điều kiện tác chiến công nghệ cao. Đối với Công an, các học viện, trường đã chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhiều cán bộ trẻ được cử đi đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh và năng lực công tác.

Đáng chú ý, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế cận trong cả Quân đội, Công an đã được triển khai đồng bộ, gắn với tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn. Tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học tăng nhanh; cơ cấu độ tuổi, chuyên ngành, giới tính được điều chỉnh tương đối phù hợp. Đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an ngày càng phát triển cả về chất và lượng.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, công tác chính sách đối với LLVT và hậu phương Quân đội, Công an tiếp tục được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và thân nhân được thực hiện tương đối đồng bộ, kịp thời. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, nhà ở, y tế, hậu phương Quân đội, Công an được ban hành và triển khai có hiệu quả. Chính sách đối với người có công, thương binh, liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, người tham gia kháng chiến được thực hiện ngày càng tốt hơn. Nhiều địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống gia đình quân nhân, CAND, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Công tác hỗ trợ giải quyết việc làm, dạy nghề cho quân nhân xuất ngũ, Công an xuất ngũ được chú trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện chính sách đối với LLVT và hậu phương vẫn còn một số hạn chế. Trước hết, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực chưa thật đồng đều; năng lực nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, khả năng thích ứng với chuyển đổi số còn chưa cao. Một số chế độ, chính sách chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền lương, nhà ở, bảo hiểm y tế cho quân nhân, Công an và thân nhân. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trong điều kiện mới có nơi còn lúng túng; sự gắn kết giữa đào tạo trong nhà trường với thực tiễn công tác, chiến đấu còn chưa thật chặt chẽ. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Để thực hiện tốt nội dung “Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho LLVT; thực hiện tốt chính sách đối với LLVT và chính sách hậu phương Quân đội, Công an” như dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã xác định, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng LLVT nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gắn đào tạo với rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí chiến đấu và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Đồng thời, quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội, Công an và hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung đào tạo cán bộ chiến lược, cán bộ khoa học-kỹ thuật, chuyên gia công nghệ cao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ quân sự, an ninh, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ vũ khí hiện đại. Cần tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực quốc phòng, an ninh; có cơ chế thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi tham gia nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ trong Quân đội, Công an.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, đãi ngộ, bảo đảm tương xứng với tính chất, nhiệm vụ đặc thù của LLVT. Cần quan tâm hơn nữa đến chính sách nhà ở, đất ở, chăm sóc y tế, giáo dục, việc làm cho quân nhân, Công an và thân nhân; kịp thời điều chỉnh chính sách hưu trí, bảo hiểm xã hội phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, Công an. Tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với các bộ, ngành, địa phương trong chăm lo chính sách xã hội, tạo việc làm, ổn định đời sống cho quân nhân, Công an xuất ngũ. Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, cống hiến của LLVT nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng...

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chăm lo chu đáo chính sách đối với LLVT và hậu phương Quân đội, Công an là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, QĐND, CAND. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để bảo đảm sức mạnh chính trị, tinh thần, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tin rằng, trước sự quan tâm đặc biệt với những chính sách đồng bộ, thiết thực, LLVT nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp, vững vàng trước mọi thử thách, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Nguồn qdnd.vn