Phường Vân Phú tích cực chuẩn bị các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong không khí của những ngày cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, phường Vân Phú không chỉ tham gia tích cực vào các sự kiện chung của tỉnh mà còn chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Các ông Từ lau dọn kiệu cổ chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội truyền thống đình Hùng Lô, phường Vân Phú.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện năm nay chính là lễ hội truyền thống đình Hùng Lô - một di sản văn hóa quý báu đang được tiếp nối và phát huy mạnh mẽ trong không gian phát triển mới sau khi sáp nhập, góp phần khẳng định vị thế của Vân Phú như một điểm kết nối du lịch quan trọng trên hành trình về với cội nguồn.

Nằm tại ngôi làng cổ với niên đại hơn 300 năm tuổi, đình Hùng Lô từ lâu đã đi vào tâm thức của người dân với những phong tục, tập quán gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Lễ hội truyền thống tại đây không chỉ là một sinh hoạt văn hóa đơn thuần mà là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 22-26/4/2026 (tức từ ngày mùng 6/3 đến mùng 10/3 năm Bính Ngọ) với đầy đủ các nghi lễ chính theo quy cách truyền thống và các hoạt động phần hội đặc sắc. Trong những ngày này, khi đến thăm đình Hùng Lô, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các ông Từ đang tỉ mỉ lau chùi từng chi tiết trên những chiếc kiệu cổ. Ánh mắt của những người giữ lửa di sản lấp lánh niềm tự hào khi chuẩn bị cho ngày hội lớn của địa phương.

Chị Lã Thị Hồng Thùy - cán bộ văn hóa phường Vân Phú chia sẻ: Việc tổ chức lễ hội hằng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đồng thời tạo tiền đề vững chắc phục vụ cho phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Hòa chung với dòng chảy di sản của đình Hùng Lô, cán bộ, Nhân dân nơi đây đang triển khai việc tổ chức, tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo đồng chí Vũ Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Phú, yêu cầu đặt ra cho mùa lễ hội năm nay là phần lễ phải được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng cao; phần hội đảm bảo tính vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, tạo sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại tạo sức lan toả rộng rãi trong đời sống Nhân dân. Thông qua tổ chức, tham gia các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 nhằm khẳng định sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Vân Phú trong việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của địa phương, nhất là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ” đồng thời, phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch, dịch vụ của phường.

Để đạt được mục tiêu đó, phường Vân Phú đã xây dựng lộ trình chi tiết, từ các hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến việc tổ chức lễ dâng hương đồng loạt tại các di tích thờ danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn. Đặc biệt, nét đẹp văn hóa “Mâm cỗ tri ân” tiếp tục được vận động triển khai tại các gia đình, tạo nên một không gian tưởng niệm ấm cúng, trang trọng khắp các khu dân cư.

Đến phường Vân Phú vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân và du khách được trải nghiệm Hát Xoan làng cổ.

Bên cạnh phần lễ, không gian hội của phường Vân Phú năm nay vô cùng phong phú với chương trình “Vân Phú - Điểm hẹn di sản” diễn ra tại miếu Lãi Lèn và đình Hùng Lô. Đây là nơi giao lưu, trình diễn các di sản quý báu như Hát Xoan làng cổ, Dân ca quan họ Bắc Ninh và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Song song đó, địa phương cũng tích cực chuẩn bị nhân lực và vật lực để tham gia các nội dung do tỉnh tổ chức như: Lễ rước kiệu các phường, xã khu vực Đền Hùng; hội trại văn hóa; trưng bày quảng bá sản phẩm địa phương; các trò chơi dân gian và đặc biệt là hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền cổ động trực quan đang được triển khai với hàng loạt băng rôn, khẩu hiệu, hồng kỳ rực rỡ trên các tuyến đường trọng điểm như đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, Phù Đồng nhằm tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân và du khách. Để đảm bảo mỹ quan và trật tự, phường cũng tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cây xanh và đảm bảo trật tự đô thị, quyết tâm không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường hay tồn đọng rác thải gây mất mỹ quan.

Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban tổ chức, phường Vân Phú, tin tưởng rằng các hoạt động tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu sắc về một vùng đất giàu truyền thống, hiếu khách và giàu bản sắc.

Hương Lan