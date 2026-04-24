Phường Vân Phú, xã Thượng Long giành Giải đặc biệt tại Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy

Chiều 24/4 (tức mùng 8/3 năm Bính Ngọ), tại sân Trung tâm lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã tổ chức trao giải hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lần thứ I.

Dự và trao giải có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền trao giải Đặc biệt cho 2 đoàn có thành tích xuất sắc.

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi đã thu hút gần 180 nghệ nhân được tuyển chọn từ 18 cụm thi đua của 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các nghệ nhân đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết, mang đến những sản phẩm bánh chưng, bánh giầy đạt chất lượng cao, thơm ngon, hình thức đẹp, thể hiện lòng thành kính dâng lên các Vua Hùng.

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng trao giải Nhất cho các đoàn có thành tích xuất sắc.

Kết quả, đoàn phường Vân Phú (cụm 1) giành Giải đặc biệt nội dung gói bánh chưng; đoàn xã Thượng Long (cụm 6) giành Giải đặc biệt nội dung giã bánh giầy. Giải Nhất nội dung gói bánh chưng thuộc về đoàn xã Hương Cần; Giải Nhất nội dung giã bánh giầy thuộc về đoàn xã Tam Nông. Ban tổ chức cũng trao các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đoàn tham gia.

Theo thể lệ, đội giành giải cao nhất Hội thi năm 2026 sẽ được làm bánh chưng, bánh giầy dâng cúng lên các Vua Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2027.

Hội thi là một trong những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, mang đậm nét truyền thống của dân tộc Việt Nam thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Thông qua hội thi, Ban tổ chức lựa chọn sản phẩm bánh chưng, bánh giầy để dâng cúng các Vua Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027.

Lê Hoàng