Phường Vĩnh Phúc tập trung xây dựng tuyến phố văn minh

Sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Vĩnh Phúc được xác định là đơn vị hành chính trung tâm của khu vực Vĩnh Phúc (cũ). Chính vì vậy, Đảng ủy phường nhận định công tác chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn tới nhằm xây dựng địa phương trở thành khu vực đô thị văn minh, hiện đại theo đúng muc tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Phường Vĩnh Phúc tăng cường công tác chỉnh trang tiếp tục xây dựng địa phương trở thành khu vực đô thị văn minh, hiện đại

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường giao các phòng, ban chuyên môn của phường tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, trong đó, công tác quy hoạch được chú trọng.

Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị đã tham mưu UBND phường báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy về việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kiến trúc cảnh quan trục không gian Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Tiếp tục phối hợp với sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát để điều chỉnh các đồ án quy hoạch; đồ án xây dưng trên địa bàn theo phân cấp; đề xuất phương án khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn. Trong đó, tập trung vào một số quy hoạch liên quan đến các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển của phường cũng như của tỉnh.

Các lực lượng chức năng phường Vĩnh Phúc ra quân tuyên truyền về quản lý xây dựng, trật tự xây dựng và trật tự đô thị

Trên cơ sở tiếp nhận tiếp nhận nguyên trạng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025 cũng như tiếp nhận bàn giao các dự án của các phường cũ trên địa bàn, theo phê duyệt của HĐND phường, UBND phường đã quyết định giao kế hoạch đàu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 nhằm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, thực hiện các dự án chỉnh trang.

Đến nay, tổng số dự án cải tạo chỉnh trang được bàn giao tiếp tục thực hiện là 41 dự án, trong đó, có 6 dự án quyết toán với tổng giá trị quyết toán gần 77,7 tỷ đồng; 27 dự án đang tiếp tục triển khai với tổng mức đầu tư trên 1.127 tỷ đồng; 8 dự án đã và đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Hiện nay, các dự án chỉnh trang đô thị được UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị cũng đã được quan tâm và triển khai thường xuyên, liên tục.

Mới đây, UBND phường đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đồng thời, tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, kiểm tra trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn phường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông.

Qua công tác kiểm tra, cơ quan chuyên môn đã phát hiện và xử lý 21 trường hợp, trong đó, 16 trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai, 5 trường hợp liên quan đến trật tự đô thị đã giải quyết xong. Cùng với đó, phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường đã ra quân kiểm tra, duy trì trật tự đô thị tại các tuyến đường thuộc địa bàn; khu vực chợ Vĩnh Yên...

Công tác chỉnh trang, xây dựng đô thị Vĩnh Phúc xanh, sạch, đẹp, hiện đại luôn được chú trọng

Công tác quản lý dịch vụ công và dịch vụ công ích được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động cấp, thoát nước đô thị được đảm bảo, các tuyến đường đô thị thuộc địa bàn cơ bản được đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Tại các điểm thường xuyên ngập úng trên địa bàn như: Điểm ngập trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Chu Văn An), điểm ngập trên đường QL.2 (khu vực siêu thị Go) và điểm ngập trên đường Mê Linh (khu vực Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc) đã được đầu tư dự án, góp phần giảm bớt ngập úng cục bộ khi có mưa lớn kéo dài.

Trong giai đoạn 2021-2025, các tuyến đường đô thị, các ngõ đảm bảo điều kiện về mặt bằng cơ bản được đầu tư hạ ngầm và đầu tư mới hệ thống điện chiếu sáng đô thị. Đến nay, 100% tuyến đường, phố và trên 95% ngõ của phường được chiếu sáng. Hệ thống cây xanh đô thị được duy trì ổn định, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và cảnh quan đô thị, đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân.

Là phường trung tâm khu vực Vĩnh Phúc cũ, UBND phường đã xác định việc xây dựng tuyến phố văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng phường Vĩnh Phúc hướng đến đô thị xanh, văn minh, hiện đại, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển bền vững.

Để duy trì tốt 22 tuyến phố văn minh trên toàn địa bàn, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí như: Không có trường hợp tự ý phá hủy hoặc xây đắp thêm gờ lên xuống ảnh hưởng đến kết cấu tiêu thoát nước, mỹ quan vỉa hè, lòng đường; hệ thống biển báo được bảo quản, duy trì; lòng đường vỉa hè, trụ sở, cơ quan, đơn vị luôn được người dân và các cơ quan, đơn vị duy trì giữ vệ sinh đảm bảo khang trang sạch sẽ, an toàn...

Để duy trì trật tự xây dựng, trật tự đô thị và phát huy hiệu quả tuyến phố văn minh, UBND phường Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về đảm bảo văn minh đô thị.

Giải quyết triệt để các điểm nóng về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tự phát, nhất là tại các tuyến phố chính và khu vực công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; có chế tài mạnh hơn đối với các hành vi vi phạm nhiều lần, tạo tính răn đe.

Cùng với đó, cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể của phường đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Hoàng Nga