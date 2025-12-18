PSG chính thức hoàn tất cú ăn 6 trong năm 2025

PSG khép lại năm 2025 đại thành công khi đánh bại Flamengo trên chấm luân lưu để vô địch FIFA Intercontinental Cup, qua đó hoàn tất cú ăn 6 lịch sử.

PSG tiếp tục nối dài năm thi đấu thăng hoa khi bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập năm 2025. Rạng sáng ngày 17/12, đoàn quân của Luis Erique đánh bại Flamengo 2–1 trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch FIFA Intercontinental Cup, sau khi hai đội hòa nhau 1–1 trong 120 phút thi đấu tại sân Ahmad bin Ali, Al Rayyan (Qatar).

Chiến thắng này giúp PSG hoàn tất danh hiệu lớn thứ sáu trong năm 2025, khép lại một mùa giải lịch sử của đội bóng thủ đô nước Pháp, sau khi đã chinh phục Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League và UEFA Super Cup.

PSG là đội mở tỷ số ở phút 38, khi Khvicha Kvaratskhelia dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, đưa đại diện châu Âu vươn lên dẫn trước. Sang hiệp hai, Flamengo đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và được hưởng phạt đền ở phút 62. Trên chấm 11m, Jorginho không mắc sai lầm nào, quân bình tỷ số cho nhà vô địch Copa Libertadores.

Những phút sau đó chứng kiến thế trận giằng co với cơ hội xuất hiện ở cả hai đầu khung thành. PSG suýt kết liễu trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng thủ môn Agustin Rossi đã chơi xuất sắc để giữ hy vọng cho Flamengo. Bước sang hiệp phụ, đại diện Brazil nhiều lần đe dọa bằng các pha phản công nhanh, song vẫn thiếu đi sự chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Trận chung kết buộc phải phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu, nơi thủ môn Matvey Safonov trở thành người hùng của PSG. Sau khi Vitinha thực hiện thành công lượt sút đầu tiên còn Ousmane Dembele đá hỏng, Safonov cản phá 4/5 quả luân lưu của đối thủ, giúp PSG xoay chuyển cục diện. Nuno Mendes sút thành công đưa PSG tiến sát chức vô địch, trước khi Safonov đẩy được cú đá của Luiz Araujo, chính thức khép lại trận đấu và mang về chiếc cúp Intercontinental Cup cho đội bóng nước Pháp.

