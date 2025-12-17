Đón “cặp đôi vàng” của thể thao Đất Tổ trở về từ SEA Games 33

Tối 17/12, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đón và chúc mừng “cặp đôi vàng” của thể thao Đất Tổ là vận động viên (VĐV) Tạ Ngọc Tưởng và VĐV Hà Thị Thuý Hằng của môn Điền kinh đã xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, phá kỷ lục SEA Games 33, kỷ lục Quốc gia trong màu áo Đội tuyển Điền kinh Việt Nam tại Ngày hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 33.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu và gia đình VĐV chào đón 2 các VĐV trở về từ SEA Games 33.

Tặng hoa chúc mừng “cặp đôi vàng” của thể thao Đất Tổ, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà 2 VĐV đạt được tại SEA Games 33.

Những thành tích ấn tượng này không chỉ minh chứng cho quá trình đầu tư bài bản và đúng hướng của tỉnh và ngành vào các môn thể thao trọng điểm, hướng đến đấu trường Olympic mà còn là thành quả đáng tự hào của thầy và trò môn Điền kinh khi đã nỗ lực luyện tập, vượt qua mọi khó khăn, thánh thức để quyết tâm giành thành tích cao cho tỉnh nhà.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chúc mừng các VĐV với những thành tích đã đạt được.

Trong thời gian tới, các đồng chí mong muốn cặp VĐV của Điền kinh và các VĐV thành tích cao của Phú Thọ tiếp tục tập luyện để phát triển thể trạng và giữ vững được phong độ, hướng đến những thành tích tốt hơn tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Qua đó, mang về thêm nhiều vinh quang cho thể thao thao Đất Tổ nói riêng và nước nhà nói chung.

2 VĐV Tạ Ngọc Tưởng và Hà Thị Thuý Hằng xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, Thể thao Phú Thọ đóng góp 4 HLV cho các bộ môn và VĐV trong biên chế cho các Đội tuyển Quốc gia gồm: VĐV Tạ Ngọc Tưởng và Hà Thị Thuý Hằng ở môn Điền kinh; Võ sĩ Nguyễn Đức Hậu ở môn Pencak Silat và VĐV Bùi Văn Nhất ở môn Xe đạp địa hình.

Kết thúc các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 33, các VĐV của thể thao Đất tổ đã giành được 5 Huy chương các loại, trong đó VĐV Tạ Ngọc Tưởng giành 1 Huy chương Vàng nội dung chạy 4x400m hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 15 giây (phá kỷ lục SEA Games, phá kỷ lục Quốc gia) cùng 2 Huy chương Bạc ở các nội dung 4x400m nam với thành tích 3 phút 03 giây (phá kỷ lục SEA Games, phá kỷ lục Quốc gia) và 400m nam; 1 tấm Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng còn lại lần lượt thuộc về VĐV Hà Thị Thuý Hằng nội dung nhảy xa nữ môn Điền kinh và VĐV Nguyễn Đức Hậu hạng cân 45kg nam môn Pencak Silat.

Các HLV Điền kinh Phú Thọ chúc mừng thành tích của 2 VĐV Tạ Ngọc Tưởng và Hà Thị Thuý Hằng trong màu áo Đội tuyển Quốc gia.

Quốc Đại