Hà Thị Thuý Hằng – bước nhảy tuổi 19 và niềm tự hào của điền kinh Phú Thọ

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của Hà Thị Thuý Hằng – vận động viên trẻ của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ. Ở tuổi 19, cô gái dân tộc Mường đến từ vùng quê Lai Đồng đã có một mùa giải bứt phá mạnh mẽ, ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ điền kinh quốc gia và khu vực, đặc biệt là tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.

Hà Thị Thuý Hằng giành Huy chương Bạc tại SEA Games 33

Mở đầu năm 2025, Thuý Hằng tham dự Giải Sinh viên Thế giới tổ chức tại Đức. Dù chưa giành được huy chương, nhưng thành tích 6m12 ở nội dung nhảy xa nữ được xem là sự khởi đầu đầy tích cực, đặt nền móng quan trọng cho một năm thi đấu thăng hoa. Trong môi trường thi đấu quốc tế khắc nghiệt, nơi quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, cô gái trẻ của Điền kinh Phú Thọ đã tích lũy thêm bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tự tin cho những thử thách phía trước.

Trở về nước, Thuý Hằng nhanh chóng khẳng định vị thế tại Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia. Với cú nhảy đạt 6m37, cô xuất sắc giành Huy chương Bạc, đồng thời phá kỷ lục trẻ quốc gia tồn tại suốt gần một thập kỷ – kỷ lục do VĐV Nguyễn Thị Trúc Mai thiết lập từ năm 2016. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của một vận động viên mới bước sang tuổi 19.

Chưa dừng lại ở đó, tại Giải Vô địch Trẻ Quốc gia, Hà Thị Thuý Hằng tiếp tục cho thấy sự ổn định và bản lĩnh thi đấu khi giành Huy chương Vàng với thành tích 6m20. Đây là kết quả xứng đáng cho quá trình tập luyện bền bỉ, nghiêm túc và khoa học của cô gái trẻ trong màu áo Thể thao Đất Tổ.

Đỉnh cao trong năm thi đấu 2025 của Thuý Hằng chính là SEA Games 33 – ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ở nội dung nhảy xa nữ, trước áp lực của một đấu trường khu vực và sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ mạnh, Thuý Hằng đã thi đấu đầy tự tin, chinh phục mức nhảy 6m29 để giành Huy chương Bạc. Đây là thành tích rất đáng tự hào, đặc biệt khi cô là một trong những vận động viên trẻ nhất của đội tuyển Điền kinh Việt Nam tại kỳ SEA Games này.

Sinh năm 2006, quê ở Lai Đồng, Phú Thọ, Hà Thị Thuý Hằng gắn bó với điền kinh từ năm 2019. Từ những ngày đầu làm quen với đường chạy, hố cát, cô gái dân tộc Mường nhỏ nhắn đã sớm bộc lộ tố chất và niềm đam mê đặc biệt với bộ môn nhảy xa. Qua từng năm tháng rèn luyện, Thuý Hằng từng bước trưởng thành, vượt qua giới hạn bản thân để khẳng định mình trong màu áo Thể thao Đất Tổ và Đội tuyển Quốc gia.

Tại SEA Games 33, cùng với VĐV Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thuý Hằng đã tạo nên “cặp đôi vàng” của Thể thao Phú Thọ trong màu áo Đội tuyển Điền kinh Việt Nam. Hai vận động viên đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung với 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, đồng thời phá 2 kỷ lục SEA Games và 2 kỷ lục Quốc gia. Những con số biết nói ấy không chỉ phản ánh tài năng cá nhân, mà còn cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây.

Tại SEA Games 33, Hà Thị Thuý Hằng mang lại tự hào cho điền kinh Phú Thọ

Với Hà Thị Thuý Hằng, mỗi bước nhảy không chỉ là sự đo đếm bằng mét, mà còn là hành trình vượt lên chính mình, vượt qua những giới hạn của tuổi trẻ. Thành công ở tuổi 19 là nền tảng quan trọng để cô tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, nhưng với Hà Thị Thuý Hằng, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Cô gái trẻ của Điền kinh Phú Thọ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về ý chí, khát vọng và niềm tin – câu chuyện của một tài năng trẻ sẵn sàng vươn xa trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Trọng Khánh