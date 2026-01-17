Quả ngọt miền đồi Thu Cúc

Trước đây, vùng đất dốc ở xã Thu Cúc cho hiệu quả canh tác thấp. Nhận thấy thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với trồng cây ăn quả, một số nông dân tại các khu Ngả Hai, Khu Cón đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cam, quýt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập tới vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, về Thu Cúc dễ dàng bắt gặp những vườn cam lòng vàng, cam Canh, quýt Thái trĩu quả, vàng rực trên các sườn đồi. Khung cảnh rực rỡ không chỉ báo hiệu một mùa Xuân ấm no mà còn khẳng định cam, quýt đã trở thành những “trái ngọt” nơi miền đồi Thu Cúc.

Những vườn cam, quýt vàng rực khắp triền đồi.

Vườn cam, quýt của gia đình bà Đặng Thị Yến, khu Cón diện tích hơn 9ha, chủ yếu trồng quýt Thái, cam Canh, cam V2...

Quýt chín muộn cho thu hoạch dịp cận Tết mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thương hiệu cam, quýt Mường Cúc đang được hình thành, trở thành món quà quê được nhiều người lựa chọn.

Vườn cam, quýt của gia đình ông, bà Đức - Yến cho thu hoạch khoảng 70 - 80 tấn quả/năm.

Những trái quýt chín vàng, vị ngọt thanh.

Hơn 1ha cam Canh, cam lòng vàng của gia đình ông Hà Văn Đoan, khu Ngả Hai trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ bắt đầu cho thu hoạch ổn định.

Cam Canh mỏng vỏ, vị ngọt.

Cam V2 chín vàng.

Những chùm quả sai trĩu nên ông Đoan áp dụng biện pháp treo cành để giữ cành bền.

Các vườn đang vào vụ thu hoạch, cung cấp quả đi các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa và thành phố Hà Nội.

Những vườn quả sai trĩu sẽ trở thành điểm check-in ưa thích.

Phương Thanh