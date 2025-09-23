Quân khu 2 bàn giao đất quốc phòng cho Binh chủng Đặc công

Sáng ngày 23/9, tại Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức bàn giao nguyên trạng quyền quản lý, sử dụng đất quốc phòng từ Quân khu 2 cho Binh chủng Đặc công. Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Văn Thủy - Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công đồng chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có đại diện chính quyền phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu 2 và Đại tá Nguyễn Văn Thủy - Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công ký xác nhận biên bản bàn giao.

Theo Quyết định số 2299, ngày 6/9/2025 của Bộ Tổng Tham mưu về việc điều chuyển nguyên trạng quyền quản lý, sử dụng đất quốc phòng từ Quân khu 2 cho Binh chủng Đặc công, Quân khu 2 bàn giao 5,3 ha đất quốc phòng là Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên thuộc Ban CHQS thành phố Phúc Yên, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Khu đất này được xác định để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở vật chất huấn luyện, phục vụ nhiệm vụ đặc thù của lực lượng đặc công.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh: Việc bàn giao đất quốc phòng lần này nhằm tăng cường sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chuyên trách, đồng thời tối ưu hóa sử dụng đất quốc phòng theo hướng tập trung, thống nhất. Quyết định bàn giao được thực hiện trên cơ sở quy hoạch, đánh giá nhu cầu huấn luyện, bảo đảm các điều kiện an toàn, an ninh và tuân thủ quy định của Bộ Quốc phòng.

Về phía Binh chủng Đặc công, Đại tá Nguyễn Văn Thủy - Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Quân khu 2 và khẳng định sẽ sử dụng khu đất đúng mục đích, triển khai các dự án xây dựng cơ sở vật chất theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đặc công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Thủy - Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị bàn giao, hai bên đã ký kết biên bản bàn giao trên cơ sở đã bàn giao thực tế ngoài thực địa trước đó, kèm theo các loại hồ sơ pháp lý, bản đồ ranh giới, quy hoạch sử dụng, xây dựng. Hai bên cũng thống nhất kế hoạch phối hợp trong quản lý, bảo vệ hiện trạng đất và tài sản trên đất trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Việc bàn giao đất quốc phòng cho Binh chủng Đặc công được kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia.

Nguyễn Khải – Huy Thắng