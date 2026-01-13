Quản lý người sau cai nghiện tại Lạc Sơn: Cần sự vào cuộc đồng bộ

Những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn xã Lạc Sơn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác quản lý, phòng ngừa tái nghiện và ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Vào hồi 7 giờ ngày 22/10/2025, Công an xã Lạc Sơn tiến hành gọi hỏi, test nhanh chất ma túy đối với Bùi Văn E, sinh năm 1984, trú tại xóm Quyết Tiến - đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy, dương tính với chất ma túy OPI (Heroin). Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận trước đó có sử dụng ma túy bằng hình thức đốt hít trực tiếp vào cơ thể.

Công an xã Lạc Sơn bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy sau cai.

Căn cứ kết quả giám định và các tài liệu, vật chứng có liên quan, ngày 24/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn E để điều tra về tội sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Khoản 1, Điều 256a, Bộ Luật hình sự.

Theo thống kê của Công an xã Lạc Sơn, toàn xã hiện có 96 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó quản lý sử dụng trái phép chất ma túy 21 người, số người điều trị methadone 56 và 19 người quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Qua theo dõi, vẫn còn nhiều trường hợp tái nghiện, cho thấy công tác quản lý sau cai tại địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.

Từ 1/7/2025 đến nay, tại địa bàn xã, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố điều tra 5 vụ/5 bị can đang trong thời hạn điều trị cai nghiện các chất ma túy bằng chất thay thế, hoặc là đối tượng đang bị quản lý sau cai nghiện nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do thiếu việc làm ổn định, tâm lý mặc cảm, sự buông lỏng quản lý của gia đình, cùng với môi trường xã hội còn tiềm ẩn tệ nạn ma túy. Một số người sau cai trở về địa phương chưa được tiếp cận đầy đủ các chương trình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, dẫn đến nguy cơ tái nghiện và tái phạm.

Trước thực trạng đó, xã Lạc Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa tội phạm sử dụng ma túy sau cai. Công an xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình quản lý, cảm hóa, giáo dục người sau cai nghiện; tăng cường rà soát, lập hồ sơ quản lý, phân công cán bộ, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ từng trường hợp cụ thể.

Trung tá Nguyễn Như Hùng - Phó Trưởng Công an xã Lạc Sơn cho biết: “Công tác phòng ngừa tội phạm ma túy sau cai không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, các ban, ngành, đoàn thể. Chúng tôi tập trung quản lý sát địa bàn, theo dõi và quản lý các đối tượng đang trong thời gian cai nghiện ma túy, các đối tượng trong thời hạn quản lý sau cai nghiện. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, chú trọng các địa điểm, khu vực nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm về ma túy để kịp thời phát hiện dấu hiệu tái nghiện, đồng thời kết hợp tuyên truyền, răn đe và hỗ trợ tái hòa nhập. Thời gian tới, Công an xã đẩy mạnh thực hiện cao điểm xây dựng địa bàn không ma túy, quyết tâm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân".

Đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn nhận định: “Muốn phòng ngừa hiệu quả tội phạm sau cai, cần tạo điều kiện để người sau cai có việc làm, ổn định cuộc sống. Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tác hại của ma túy, thực hiện tốt công tác dạy nghề, hướng nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, nhân rộng các mô hình tự quản, giúp đỡ người sau cai nghiện tiến bộ.”

Có thể thấy, phòng ngừa tội phạm sử dụng ma túy sau cai tại xã Lạc Sơn là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Khi người sau cai được quan tâm, hỗ trợ đúng cách, không chỉ giúp họ tránh xa ma túy mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng địa phương an toàn, lành mạnh.

Đinh Thắng