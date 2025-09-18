Quan tâm chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, bảo hiểm y tế dành cho học sinh, sinh viên đã được triển khai hiệu quả, không chỉ mở rộng diện bao phủ mà còn bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cho các em.

Học sinh, sinh viên (HSSV) chiếm hơn 1/5 dân số, là lực lượng chủ nhân tương lai của đất nước. Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong nhóm HSSV không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân mà còn góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, BHXH Việt Nam và ngành Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHYT cho HSSV. Nhờ đó, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT ngày càng tăng, đến nay đã tiệm cận mục tiêu bao phủ 100%.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngày càng mở rộng diện bao phủ.

Tại Phú Thọ, năm học 2024-2025, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 98,8%. Năm học 2025-2026, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ tăng từ 30% lên 50% mức đóng BHYT, tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% số HSSV được tham gia, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của các em.

Trước đây, một số phụ huynh có quan niệm, chỉ khi con mắc bệnh nan y, mãn tính, cần điều trị với chi phí khám chữa bệnh cao mới tham gia BHYT thì hiện nay, phần lớn phụ huynh đã chủ động tham gia BHYT cho con em mình. Bên cạnh đó, quyền lợi được mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng lên, thủ tục thuận tiện, thông thoáng, được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn. Kết quả công tác khám chữa bệnh BHYT HSSV cho thấy, quỹ BHYT đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là HSSV mắc bệnh nan y, mạn tính như: Suy thận, ung thư, tim mạch... với chi phí điều trị từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm việc xây dựng, hoàn thiện chính sách BHYT nói chung cũng như chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV nói riêng. Từ định hướng chỉ đạo đến hệ thống văn bản pháp lý liên quan đều thể hiện rõ quyết tâm lớn trong việc triển khai pháp luật về BHYT, coi HSSV là nhóm đối tượng cần được quan tâm hàng đầu. Điều này khẳng định sự nhất quán trong chủ trương thực hiện BHYT HSSV như một bước đi quan trọng để tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Thực hiện mục tiêu này, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ giảng viên và sinh viên nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, vai trò của BHYT. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện Luật BHYT, góp phần đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe của sinh viên trong chính môi trường học tập của mình.

Hàng năm, nhà trường có trên 97% sinh viên tham gia BHYT. Điều đó cho thấy nhận thức của sinh viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHYT đã chuyển biến rõ rệt. Việc chủ động tham gia BHYT không chỉ giúp các em tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của chính mình mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Tại Trường THCS Xuân Lũng, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên hằng năm, 100% học sinh tham gia BHYT, được đảm bảo và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định nếu không nay ốm đau, bệnh tật; được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học và khám, chữa bệnh với thủ tục thuận tiện; được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn... Đây là chỗ dựa vững chắc giúp học sinh yên tâm học tập, phát triển.

Thầy giáo Nguyễn Lê Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Lũng chia sẻ: “Tham gia BHYT không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi chính đáng, thiết thực đối với HSSV. Khi gặp rủi ro về sức khỏe, các em không còn phải lo lắng chi phí điều trị lớn, nhờ đó yên tâm học tập, rèn luyện. Gia đình cũng giảm gánh nặng kinh tế, góp phần xây dựng môi trường giáo dục công bằng, nhân văn”.

Triệu Ngọc Toàn - Dương Chung