Quang Liêm xếp ngang Vua cờ Gukesh ở Grand Chess Tour

Lê Quang Liêm xếp thứ sáu tại giải cờ vua nhanh chớp St Louis Grand Chess Tour, nhận 10.500 USD tiền thưởng giống như Gukesh Dommaraju.

Sau 18 ván cờ chớp, Quang Liêm giành 11 điểm, đứng thứ ba, sau Nodirbek Abdusattorov và Levon Aronian (cùng 11,5 điểm).

Nhưng chung cuộc, kỳ thủ số một Việt Nam chỉ đứng thứ sáu tại St Louis, với 18 trên 36 điểm tối đa. Bởi ở 9 ván cờ nhanh, anh chỉ giành 7 điểm.

Lê Quang Liêm trong ngày thi cờ chớp cuối, tại St Louis Grand Chess Tour ở bang Missouri, Mỹ ngày 15/8/2025. Ảnh: GCT

Trong 9 ván cờ chớp cuối cùng sáng nay 16/8, giờ Hà Nội, Quang Liêm thắng ba, hòa bốn và thua hai ván. Bại tướng của anh là Sam Shankland, Maxime Vachier-Lagrave và Grigoriy Oparin. Hai ván thua của anh diễn ra trước Leinier Dominguez và Wesley So. Toàn giải, Quang Liêm thắng cả ba ván gặp Shankland, nhưng hòa một và thua hai ván trước So.

Chức vô địch thuộc về Levon Aronian với 24,5 điểm và 40.000 USD tiền thưởng. Fabiano Caruana về nhì với 21,5 điểm và 30.000 USD. Quang Liêm và Gukesh cùng được 18 điểm và 10.500 USD. Shankland xếp chót với 9 điểm và 7.000 USD.

Sau giải này, sáu kỳ thủ gồm Caruana, Gukesh, Abdusattorov, So, Aronian và Vachier-Lagrave sẽ tiếp tục dự giải cờ tiêu chuẩn Sinquefield Cup cũng tại St Louis, cùng bốn kỳ thủ khác là Alireza Firouzja, Sam Sevian, Jan-Krzysztof Duda và Praggnanandhaa Rameshbabu. Quang Liêm đã nhiều lần được mời dự Sinquefield Cup nhưng anh từ chối vì bận công việc toàn thời gian ở trường Webster.

Giải đấu tiếp theo của Quang Liêm sẽ là World Cup cờ vua tại Ấn Độ từ 31/10 đến 27/11. Đây là giải cờ vua cá nhân lớn nhất năm, quy tụ Carlsen, Gukesh và nhiều cao thủ khác.

Nguồn vnexpress.net