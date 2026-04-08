Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Duy Linh

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm: bà Nguyễn Hải Trâm, ông Nguyễn Văn Cường, ông Lê Hưng Dũng, ông Lê Thanh Phong, ông Đỗ Mạnh Tăng, ông Nguyễn Hải Thanh, ông Nguyễn Hữu Tuyến, bà Đỗ Thị Hải Yến.

Trước đó, ngày 7/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

