Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Duy Linh

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm: bà Nguyễn Hải Trâm, ông Nguyễn Văn Cường, ông Lê Hưng Dũng, ông Lê Thanh Phong, ông Đỗ Mạnh Tăng, ông Nguyễn Hải Thanh, ông Nguyễn Hữu Tuyến, bà Đỗ Thị Hải Yến.

Trước đó, ngày 7/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long