Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi)

Sáng 24/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi).

Đại biểu Trần Văn Tiến phát biểu thảo luận tại hội trường.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ bày tỏ đồng tình với việc giải trình, tiếp thu và sửa đổi dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cơ bản đồng tình với nội dung quy định tại dự thảo Luật, tuy nhiên, đại biểu cho rằng, tại phạm vi điều chỉnh Điều 1 quy định: Luật này quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; nguyên tắc hoạt động giám sát; quyền và trách nhiệm của chủ thể giám sát, cơ quan tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát; các điều kiện bảo đảm hoạt động giám sát.

Song tại Điều 2 về giải thích từ ngữ chưa có khoản nào giải thích thế nào là hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND và hoạt động giám sát bao gồm những hoạt động như thế nào? Do vậy, đề nghị giải thích bổ sung cụm từ “Hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND” để thấy rõ bản chất và tính chất quan trọng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND.

Về lựa chọn phương án tại Điều 37 về thẩm quyền và hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND, đại biểu đồng tình với phương án 1 của dự thảo. Bởi việc quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND là kế thừa của luật hoạt động giám sát hiện hành, đồng thời phù hợp với cơ cấu tổ chức của HĐND và nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND đối với khu vực mà đại biểu HĐND ứng cử. Còn việc tổ chức giám sát hay không tổ chức thì căn cứ vào tình hình thực tiễn của khu vực của Tổ đại biểu do Thường trực HĐND giao.

Bùi Hiển

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh