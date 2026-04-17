Quý I/2026: Xuất khẩu nông sản đạt trên 347 tỷ đồng

Trong bối cảnh quý I/2026 chịu nhiều tác động từ biến động chính trị và thị trường quốc tế, hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh vẫn ghi nhận những kết quả tích cực, khẳng định sự chủ động và năng lực thích ứng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Theo thống kê, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 27 cơ sở tham gia xuất khẩu nông sản, với tổng sản lượng đạt khoảng 20,5 nghìn tấn, mang lại giá trị xuất khẩu trên 347,1 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện thương mại toàn cầu còn nhiều bất ổn, chi phí logistics tăng cao và nhu cầu thị trường có sự biến động.

Sản xuất chè xuất khẩu tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT, xã Thanh Ba.

Các mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục duy trì được thị trường xuất khẩu ổn định và từng bước mở rộng. Trong đó, chè là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn với 8.458 tấn, được xuất khẩu sang các thị trường Trung Đông, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan. Bên cạnh đó, 125 tấn măng các loại đã có mặt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Thụy Điển.

Nhóm sản phẩm chế biến cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, với 151,6 tấn rau củ muối và 31,2 tấn sản phẩm từ chè, cháo xuất khẩu sang Nhật Bản. Đáng chú ý, các loại trái cây như cam, bưởi với sản lượng 54,5 tấn đã thâm nhập thành công vào các thị trường EU, Anh và Malaysia, cho thấy sự cải thiện rõ nét về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng gia vị và đặc sản của địa phương tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế như 13,26 tấn hoa hồi xuất khẩu sang Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ; 82,125 tấn quế và bột quế sang Hungary, Tây Ban Nha, Hy Lạp; 30 tấn tiêu, gừng sang Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.

Đặc biệt, nhóm sản phẩm chế biến sâu đạt sản lượng lớn với 11.500 tấn bánh, thanh cua, đậu tẩm gia vị xuất khẩu sang Nhật Bản; cùng với đó là 25 tấn mật ong và 78 tấn ngô chiên, khoai tây chiên sang thị trường Hàn Quốc, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông sản.

Những kết quả trên cho thấy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng và đạt được những kết quả quan trọng. Đây là tiền đề vững chắc để ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường trong các quý tiếp theo của năm 2026.

Lệ Oanh