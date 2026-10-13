Quý IV/2026 phấn đấu tăng trưởng 13,5%

Chiều 13/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô tỉnh nhằm đánh giá tình hình 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Tăng trưởng GRDP quý III tăng 9,72% và 9 tháng tăng 10,01% so với cùng kỳ (đứng thứ 11 toàn quốc, thứ 2/9 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và trong nhóm 12 tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số).

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 48 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; môi trường đầu tư kinh doanh và kinh tế tư nhân được cải thiện. Thu hút đầu tư vốn FDI đạt hơn 2,4 tỷ USD, gấp 2,1 lần so cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 2,7% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 5.381 căn nhà ở xã hội (tăng thêm 409 căn hộ so với quý II/2026). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 01/10 đạt 62,5% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với bình quân chung của cả nước.

Các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 17%; dư nợ tín dụng tăng trưởng 17,52%; kim ngạch xuất khẩu tăng 48,9%...

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô trên địa bàn tỉnh.

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ số phát triển kinh tế trong 3 tháng cuối năm. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô tỉnh thống nhất cần kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, đánh giá sát tình hình, triển khai linh hoạt các giải pháp đề ra, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung trong quý IV là 13,5% để cả năm đạt mức tăng trưởng 11%.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận nỗ lực của Sở Tài chính khi chuẩn bị báo cáo đúng định hướng chỉ đạo, bám sát diễn biến thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác điều hành vĩ mô trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kỳ họp sắp tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tại hội nghị, phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình 9 tháng và kiến nghị giải pháp quý IV/2026 theo hướng đánh giá toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phân tích sâu các nguyên nhân của từng ngành, lĩnh vực. Từ đó, đưa ra các giải pháp điều hành quyết liệt trong quý IV/2026 để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, chú ý rà soát, lập bảng, biểu cụ thể về các nhóm chính sách đang có hiệu lực và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án; bổ sung chỉ tiêu dự kiến tăng trưởng quý IV của các doanh nghiệp, dự báo chi tiết sản lượng, sản phẩm cụ thể và ước tính đóng góp vào giá trị gia tăng của tỉnh. Định kỳ hằng tuần, tổng hợp tiến độ các dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các báo cáo phải dựa trên số liệu thực tế, bám sát các thông tư, quy định, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, không để xảy ra tình trạng số liệu mâu thuẫn giữa các báo cáo.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ giải ngân của từng dự án, nhất là dự án trọng điểm; tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, góp phần giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương quản lý tài chính, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy sản xuất và các hoạt động du lịch, thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát cơ sở để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên trao đổi thông tin để tháo gỡ khó khăn phát sinh trong thực tế, quyết tâm hoàn thành kịch bản kinh tế vĩ mô đề ra.

Đinh Vũ