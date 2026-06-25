Quyết liệt, đồng bộ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sáng 25/6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến đến 34 địa phương và 7 quân khu trong cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia), trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Đặc biệt, việc phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” cùng sự ra đời của Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù trong giám định ADN đã tạo bước đột phá, tháo gỡ triệt để những “nút thắt” về thủ tục và công nghệ.

Tính đến nay, toàn quốc đã thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu sinh phẩm với hơn 3.600 nhân sự. Các lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu đối với 15.427 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin; thu nhận, lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Trên thực địa, các đội quy tập đã tìm kiếm, cất bốc 1.255 hài cốt liệt sĩ (314 hài cốt trong nước, 173 tại Lào, 768 tại Campuchia) và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm được đẩy mạnh với hơn 5.742ha đất được làm sạch (đạt trên 25% kế hoạch, riêng khu vực lõi chiến trường Vị Xuyên/Tuyên Quang đạt gần 59%).

Đáng chú ý, sự phối hợp giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia và Tập đoàn Viettel đã đưa vào vận hành hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu mẫu và báo cáo tiến độ Chiến dịch, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu ADN theo tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống”. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện sâu rộng; tổng đài chuyên trách đã tiếp nhận 2.621 cuộc gọi, thu nhận hơn 1.158 yêu cầu và trên 750 hồ sơ thông tin về liệt sĩ do Nhân dân cung cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại tỉnh Phú Thọ, Bộ CHQS tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ hệ thống văn bản và bám sát tiến độ “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Kết quả kết luận địa bàn đợt 1 cho thấy, toàn tỉnh hiện còn 1.385 thông tin liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn cần xác minh, quy tập; 4.595 mộ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) cần khảo sát để loại trừ.

Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại điểm cầu Phú Thọ.

Tỉnh đã thành lập 1 tổ khảo sát cấp tỉnh và 148 tổ cấp xã; tiếp nhận 13 nguồn tin tại 7 khu vực để tổ chức xác minh. Đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập, truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hoàng An. Dự kiến trong tháng 7/2026, tỉnh sẽ tiếp tục cất bốc, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại các xã Dũng Tiến, Mường Thàng và phường Hòa Bình.

Về công tác lấy mẫu sinh phẩm, hiện toàn tỉnh có 292 NTLS và 2 đài tưởng niệm với 28.826 phần mộ. Qua rà soát, 4.938 mộ tại 131 NTLS cần lấy mẫu định danh. Đến nay, các đơn vị đã phối hợp khai quật 16 NTLS với 516 mộ, bàn giao 480 mẫu cho cơ quan giám định. Tỉnh Phú Thọ đặt quyết tâm chính trị cao: Phấn đấu đến trước ngày 22/12/2026 sẽ hoàn thành 100% việc lấy mẫu đối với tất cả các phần mộ liệt sĩ chưa có danh tính trên toàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối với 34 địa phương, 7 quân khu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, lực lượng trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẩn trương hoàn thành chính sách với người có công; ưu tiên bố trí nguồn lực mua sắm trang thiết bị, nhất là công nghệ giám định ADN. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chậm trễ ngày nào là có lỗi với liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, Nhân dân và đất nước. Với trách nhiệm “rất đặc biệt, rất khác biệt”, mỗi cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia nhiệm vụ cần hành động bằng “mệnh lệnh từ trái tim”, nỗ lực tìm lại tên cho các liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân gia đình liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương nỗ lực vượt bậc của Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng chức năng trong điều kiện địa bàn thay đổi địa giới hành chính. Để hoàn thành mục tiêu cốt lõi trước ngày 22/12/2026, đồng chí yêu cầu Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên mục, phóng sự chuyên sâu nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch, huy động tối đa các nguồn tin trong Nhân dân.Về bảo đảm hậu cần và tổ chức lực lượng, đồng chí giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực kịp thời tham mưu bố trí kinh phí, chủ động phương án ứng trước ngân sách địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa. Cơ quan Thường trực khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình ký quyết định thành lập thêm 3 đội quy tập, nâng tổng số lên 7 đội toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tuyệt đối không giao khoán cho lực lượng Quân đội hay Công an. Trong đó, Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm cung cấp, đối sánh và hoàn thiện hệ thống dữ liệu. Các sở, ban, ngành liên quan hành động quyết liệt, khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng cao nhất.

Đinh Vũ