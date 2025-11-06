Quyết liệt, đồng bộ trong đấu tranh chống gian lận thương mại và hàng giả

Theo đánh giá, tình hình KTXH trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2025 cơ bản ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Thị trường bán lẻ hàng hóa sôi động. Sức mua của người dân tăng cao tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống và cửa hàng bán lẻ. Hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đặc biệt không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá gây bất ổn thị trường.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường (QLTT), Chi Cục QLTT tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thương mại trên địa bàn; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên và đồng bộ. Trong 10 tháng năm 2025, Chi cục QLTT tỉnh đã kiểm tra 266 vụ, xử lý 170 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.

Lực lượng QLTT phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa tại kho của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được phát động mạnh mẽ. Trong 10 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 1.392 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong đó khởi tố 35 vụ/63 bị can, thu nộp ngân sách Nhà nước 309,7 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều vụ việc nổi cộm bị phát hiện, triệt phá như hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT, hay Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình thuộc Công ty TNHH Thương mại Minh Bảo An. Đáng chú ý, ngày 24/9/2025, Đội QLTT số 15 phối hợp lực lượng chức năng Công an tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh trực tuyến tại phường Việt Trì, đã phát hiện nhiều sản phẩm hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Đức Duy tại xã Thổ Tang buôn bán phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu HONDA, YAMAHA. Tất cả vụ việc được xử lý nghiêm minh, thể hiện tinh thần kiên quyết, chủ động của lực lượng chức năng.

Lực lượng QLTT kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Hòa Bình

Theo đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ thì công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng quản lý thị trường được triển khai đúng thời điểm, đúng trọng tâm, đúng đối tượng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không bao che, dung túng hay tiếp tay cho vi phạm. Ông nhấn mạnh: Công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm chính trị nhằm bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp.

Song song với đẩy mạnh công tác đấu tranh, Chi cục QLTT cũng chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để kịp thời đưa tin về hoạt động kiểm tra, xử lý, nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng QLTT. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng với 266 lượt tuyên truyền trực tiếp, tổ chức cho 1.156 cơ sở ký cam kết không vi phạm. Đặc biệt, chuyên mục “Chống buôn lậu, hàng giả - Bảo vệ người tiêu dùng” phát sóng định kỳ trên Báo và Đài PT-TH Phú Thọ đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đội QLTT số 5 kiểm tra hàng hóa tại chợ truyền thống khu vực xã Mường Vang

Dù đã đạt nhiều kết quả, tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội. Việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa còn hạn chế; ý thức tố giác của người dân chưa cao. “Chúng tôi xác định đây là cuộc chiến lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chi cục QLTT tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt thương mại điện tử, tăng cường phối hợp liên ngành, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, sữa, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Song song, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khuyến khích người dân và doanh nghiệp nói không với hàng giả, hàng nhái”, đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh nhấn mạnh.

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng QLTT Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ thị trường, giữ vững niềm tin của người tiêu dùng và góp phần xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững, minh bạch, văn minh.

Mạnh Hùng