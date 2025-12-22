Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, chúc mừng Giáo xứ Vĩnh Yên

Sáng 22/12, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Huy Vĩnh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Giáo xứ Vĩnh Yên nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các thành viên Đoàn công tác tặng hoa, tặng quà chúc mừng Giáo xứ Vĩnh Yên nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng quà chúc mừng Giáo xứ Vĩnh Yên nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025 và chuẩn bị chào đón năm mới 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Linh mục Nguyễn Huy Long và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Vĩnh Yên.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh cũng đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả bước đầu toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng; đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt khoảng 57.000 tỷ đồng, vượt dự toán năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh tiếp tục được quan tâm, bảo đảm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chúc mừng Giáo xứ Vĩnh Yên nhân dịp giáng sinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh, trong những kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có bà con giáo dân Giáo xứ Vĩnh Yên. Đồng chí mong muốn bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Linh mục Nguyễn Huy Long cùng Giáo xứ Vĩnh Yên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, chung sức xây dựng phường Vĩnh Phúc nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Thay mặt Giáo xứ Vĩnh Yên, Linh mục Nguyễn Huy Long phát biểu cảm ơn Đoàn công tác

Thay mặt gần 1.800 giáo dân trong Giáo xứ Vĩnh Yên, Linh mục Nguyễn Huy Long bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với đồng bào Công giáo trên địa bàn. Linh mục khẳng định, bà con giáo dân Giáo xứ Vĩnh Yên luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thuý Hường