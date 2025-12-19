Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức chương trình tri ân khách hàng

{title}
Ngày 19/12, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) tổ chức chương trình tri ân khách hàng tại xã Nật Sơn. Tháng tri ân khách hàng năm 2025 được triển khai với chủ đề “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”.
Các đại biểu trao quà cho Trường Tiểu học và THCS C Đú Sáng.
Tại chương trình, PC Phú Thọ đã trao 20 suất quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã; trao tặng 25 bộ bàn ghế và 20 máy tính cầm tay cho Trường Tiểu học và THCS C Đú Sáng. Trong chương trình, cán bộ, nhân viên PC Phú Thọ đã tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và phòng chống cháy nổ do chập điện cho giáo viên và học sinh nhà trường.
Hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân của PC Phú Thọ đối với sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng trong suốt thời gian qua. Đây cũng là dịp để đơn vị lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội cụ thể.
Thu Hà
