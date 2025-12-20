Xã hỗ trợ, dân thoát nghèo

Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã và đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp người dân xã Kim Bôi phát triển sản xuất, ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, việc quản lý, sử dụng vốn vay ưu đãi trên địa bàn xã ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Kim Bôi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Gia đình chị Vũ Thị Tính, khu Thái Bình là một trong những hộ tiêu biểu. Được vay 150 triệu đồng vốn ưu đãi, trong đó 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, chị đã đầu tư mở cửa hàng tạp hóa phục vụ người dân. Đến nay, cửa hàng phát triển ổn định, mang lại thu nhập đều đặn. Ngoài ra, chị còn được vay 50 triệu đồng từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường để xây dựng công trình vệ sinh gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt.

Chị Tính phấn khởi chia sẻ: “Trước đây kinh tế gia đình chỉ đủ ăn, không có vốn nên cũng chỉ làm ăn nhỏ lẻ. Nhờ được vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp để đầu tư kinh doanh nên cuộc sống giờ đã ổn định hơn, con cái được học hành đầy đủ.”

Không chỉ gia đình chị Tính, hàng trăm hộ dân trong xã cũng đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển các mô hình kinh tế như trồng cây ăn quả, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ nhỏ. Qua đó, thu nhập của người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm qua từng năm, đến nay chỉ còn 4,1%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 8,8%.

Từ vốn vay của NHCSXH, người dân xã Kim Bôi đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Lê Thị Hương, tổ trưởng Tổ TK&VV Thái Bình cho biết: Tổ có 54 thành viên thực hiện 4 chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ trên 4 tỷ đồng. Đến nay, các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, tổ không có tình trạng lãi tồn và nợ quá hạn. Nhiều hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi.

Để nguồn vốn ưu đãi phát huy đúng mục đích, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên trong việc bình xét đối tượng vay, giám sát sử dụng vốn và đôn đốc trả nợ đúng hạn.

Hiện, xã Kim Bôi thực hiện 15 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đạt trên 157 tỷ đồng, cho trên 3.400 hộ vay. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm có dư nợ cao nhất gần 40 tỷ đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường và chương trình cho vay hộ nghèo có dư nợ gần 20 tỷ đồng... Xã có 72 tổ tiết kiệm và vay vốn, tiền gửi tiết kiệm qua tổ đạt trên 5,7 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn thấp chiếm 0,02% tổng dư nợ.

Ông Bùi Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Xã luôn xác định vốn vay ưu đãi là nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, địa phương chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích sử dụng vốn, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giúp bà con sử dụng vốn hiệu quả, tránh tình trạng vay vốn nhưng không đầu tư đúng hướng.”

Cán bộ tín dụng kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng.

Cùng với sự hỗ trợ từ các nguồn vốn, xã còn chủ động tổ chức các chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật, chuyển giao mô hình sản xuất phù hợp, tạo điều kiện để người dân vừa có vốn, vừa có kiến thức làm ăn. Nhờ vậy, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, giảm tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp.

Đinh Thắng