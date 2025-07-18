Quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thực trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết ngày 17/7, toàn tỉnh có 34 xã, phường xuất hiện ổ bệnh DTLCP, trong đó có 32 xã, phường chưa qua 31 ngày. Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 34 xã, phường. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh là 224 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 1.551 con; tổng trọng lượng tiêu hủy là trên 89 tấn. Đến nay, đã có 14 xã công bố dịch.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Để phòng, chống bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại cho nền chăn nuôi, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và UBND các xã, phường thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch nhằm phát hiện sớm, khống chế, tiêu hủy và dập dịch trong thời gian ngắn nhất. Sở cũng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra và 8 tổ chuyên môn kiểm tra, phối hợp với chính quyền các địa phương để triển khai các biện pháp chống dịch đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch: Từ 1/7 đến nay đã xử lý 6 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định, vứt xác lợn bệnh ra môi trường; tiêu hủy 231 con lợn mắc bệnh vận chuyển đi tiêu thụ, tổng trọng lượng khoảng gần 20 tấn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình bệnh DTLCP xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên diện rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống, dập dịch, đổi mới trong công tác lãnh đạo, xác định người dân đóng vai trò chủ thể trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện chặt chẽ 5 không: Không giấu dịch - Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết - Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết - Không vứt xác lợn chết ra môi trường - Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh DTLCP cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thực hiện nghiêm công tác cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn đảm bảo an toàn, đúng quy định. Hướng dẫn các địa phương tổ chức quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định.

Sở Tài chính sớm hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí cho phòng chống dịch bệnh và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy đúng quy định; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh theo đề xuất của cơ quan chuyên môn.

Báo và phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm, thiệt hại do DTLCP gây ra, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tạm thời không tái đàn, tăng đàn trong thời điểm hiện nay. Đồng thời tuyên truyền để người dân không hoang mang gây ảnh hưởng đến chăn nuôi và tiêu thụ thịt lợn.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo về nguồn kinh phí để phòng, chống bệnh DTLCP.

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn; kiên quyết xử lý dứt điểm ổ dịch, tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, không để bán chạy làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân. Đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ nhỏ lẻ tại địa phương bởi đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến bệnh dịch bùng phát và lây lan rộng.

Quân Lâm