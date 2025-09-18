“Quyết sách” mở đường đưa Vân Sơn trở thành vùng sản xuất nông sản sạch

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vân Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau khi địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Vân Sơn, Ngổ Luông và Quyết Chiến thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ. Nghị quyết Đại hội đã xác định rõ: Nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ sẽ là trụ cột phát triển, vừa đảm bảo sinh kế bền vững, vừa tạo nền tảng gắn kết với du lịch sinh thái để Vân Sơn trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Người nông dân trở thành “công nhân” nông nghiệp

Từ khi chuyển mình với các mô hình sản xuất tập trung, những người nông dân ở Vân Sơn không còn canh tác theo lối tự cung tự cấp. Họ đã trở thành những “công nhân” trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, tuân thủ quy trình, công nghệ và kỷ luật sản xuất.

Nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn Vân Sơn làm điểm đến để đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ có quy mô lớn

Tại HTX nông nghiệp hữu cơ V.Organic ở xóm Khao, chị Cấn Thị Quỳnh Trang cùng với khoảng 15 lao động địa phương hàng ngày làm việc như trong một “nhà máy xanh” giữa thung lũng. Với diện tích hơn 8ha trồng các loại rau, củ quả, HTX đã áp dụng nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt, luân canh khoa học để hạn chế sâu bệnh. “Chúng tôi coi mỗi thửa ruộng như một dây chuyền sản xuất. Người lao động được hướng dẫn kỹ thuật theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, ai cũng làm việc một cách chuyên nghiệp” chị Trang chia sẻ.

Từ người nông dân, anh Bùi Văn Hoan ở xóm Khao đã trở thành “công nhân” tại HTX nông nghiệp hữu cơ ở xã

Từ đầu năm 2025 đến nay, HTX đã cung ứng 250 tấn rau sạch cho Hà Nội, mang lại doanh thu trên 3 tỷ đồng. Không chỉ ở HTX nông nghiệp hữu cơ V.Organic. Câu chuyện của những hộ nông dân trồng quýt ở xóm Xôm cũng minh chứng rõ nét cho sự chuyển đổi về tư duy sản xuất. Ông Bùi Văn Đon sở hữu 1.400 gốc quýt mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. Ông Hà Văn Đoàn có 1.300 gốc, năm 2024 đã thu về gần 1 tỷ đồng. “Trước kia, làm ngô, lúa quanh năm vẫn thiếu cái ăn, giờ cây quýt đã nuôi sống cả gia đình, cho con cháu học hành đầy đủ,” ông Đoàn tự hào. Đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất không chỉ là có đất đai, khí hậu thuận lợi mà là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Người dân đã từ bỏ cách nghĩ thụ động, nay chủ động liên kết, ứng dụng kỹ thuật, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương để làm giàu.

Chị Cấn Thị Quỳnh Trang, giám đốc HTX nông nghiệp hữu cơ V.Organic thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân lao động đang làm việc tại HTX

Trước kia, ở Vân Sơn cây su su chỉ được trồng tận dụng hàng rào, nay bà con đã làm giàn, mở rộng diện tích lên tới gần 70ha với gần 100 hộ tham gia.

Nhờ trồng Susu lấy ngọn, gia đình chị Đinh Thị Quyết ở xóm Biệng đã từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững

Chị Đinh Thị Quyết ở xóm Biệng cho biết: Nhờ cây su su lấy ngọn, gia đình tôi mỗi năm có thu nhập từ 80-90 triệu đồng. Cây vốn dễ trồng, chỉ cần đầu tư giàn nứa một lần có thể dùng nhiều năm, không lo mất mùa như ngô lúa. Cây su su đã biến những ruộng lúa kém hiệu quả thành vườn rau xanh tốt, mang lại thu nhập gấp 5-6 lần. “So với ngày cấy lúa, giờ người dân bận rộn cắt ngọn, bó hàng giao cho lái buôn. Nông dân chúng tôi giờ làm việc chẳng khác gì công nhân, sáng ra đồng, chiều có thu nhập” bà Bùi Thị Chần một hộ trồng 3.000m2 su su ở xóm Biệng chia sẻ.

Thay đổi tư duy từ thụ động sang chủ động

Toàn xã Vân Sơn hiện có 8 HTX và 1 tổ hợp tác. Trong đó, 6 HTX đang hoạt động hiệu quả, tập trung vào sản xuất nông nghiệp sạch và xây dựng chuỗi giá trị. HTX Rau an toàn Tây Bắc, HTX ngô sinh khối, HTX V.Organic, HTX Văn Bộ với sản phẩm chè Shan tuyết... đã trở thành điểm sáng trong việc liên kết với doanh nghiệp, đưa nông sản địa phương ra thị trường lớn.

Người lao động làm việc tại các HTX nông nghiệp hữu cơ nắm chắc kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho năng suất cao

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, Vân Sơn đang trở thành một điểm đến của các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ

Vân Sơn nằm ở độ cao trung bình trên 800m, khí hậu quanh năm mát mẻ, nguồn nước trong lành là điều kiện lý tưởng để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Xã đã quy hoạch 180ha rau sạch, 197ha quýt và nhiều diện tích chè, dược liệu. Không chỉ dừng ở sản xuất, Vân Sơn còn hướng đến việc gắn nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Du khách đến đây có thể tham quan vườn quýt Nam Sơn, hái ngọn su su, hoặc vào nhà màng để tận tay thu hoạch rau củ...

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, đến năm 2030 Vân Sơn phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, hình thành thương hiệu “Nông sản sạch Vân Sơn”. Đây sẽ là nhãn hiệu bảo chứng cho chất lượng, đồng thời mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch. Những năm tới, Vân Sơn tập trung củng cố và mở rộng các vùng chuyên canh, nâng cao chất lượng quýt Nam Sơn, chè Shan tuyết, rau su su.

Đồng thời, khuyến khích thử nghiệm các cây trồng mới như na núi đá, lê tai nung, tỏi Bắc Sơn... kết hợp khai thác du lịch sinh thái. Chị Cấn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc HTX V.Organic bày tỏ: Chúng tôi đặt mục tiêu sản xuất gắn với chuẩn hữu cơ, không hóa chất, không thuốc kích thích. Đây không chỉ là xu thế thị trường mà còn là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng. Muốn đi xa, sản phẩm phải sạch và có câu chuyện để kể.

Xã cũng đã xác định 3 khâu đột phá gồm phát triển hạ tầng đồng bộ, phát triển nông nghiệp sạch - hữu cơ gắn với du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây chính là kim chỉ nam để Vân Sơn phát huy lợi thế, biến tiềm năng, lợi thế về khí hậu trong lành, đất đai màu mỡ, con người cần cù thành động lực phát triển. Quyết tâm đưa Vân Sơn trở thành vùng sản xuất nông sản sạch của tỉnh Phú Thọ.

Mạnh Hùng