Ra mắt Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam

Sáng 28/1, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ ra mắt Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại sự kiện.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết, tài liệu lưu trữ quốc gia là nguồn sử liệu gốc đặc biệt quan trọng, phản ánh trung thực tiến trình lịch sử, văn hóa, tư duy quản trị và sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ. Trong đó, Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn - hai khối di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh không chỉ là niềm tự hào của ngành Lưu trữ mà còn là tài sản vô giá của quốc gia, của dân tộc Việt Nam.

Việc ra mắt Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu không chỉ hiện thực hóa Luật Lưu trữ năm 2024 trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, mà còn phù hợp với thông lệ quốc tế, khi cơ quan lưu trữ quốc gia là địa chỉ tin cậy giới thiệu những tài liệu quý, tiêu biểu, phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa và truyền thống của đất nước. Đây đồng thời là bước đi cụ thể nhằm triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ, đổi mới cách thức cung cấp thông tin, cách công chúng tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ.

Không gian này được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa có chiều sâu, một “lớp học lịch sử trực quan”, một hệ sinh thái học tập mở, phục vụ học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Khách tham quan tìm hiểu, tiếp cận thông tin tại Không gian Media hiện đại.

Không gian được thiết kế gồm ba khu vực nội dung chính, trong đó trung tâm là Không gian Media hiện đại - nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành nội dung media, dữ liệu số và các sản phẩm tương tác đa phương tiện. Bên cạnh đó là Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, giúp công chúng tiếp cận tổng quan, dễ tra cứu, tương tác và học tập từ tài liệu lưu trữ gốc thông qua các màn hình tương tác.

Không gian Lịch sử ngành Lưu trữ Việt Nam.

Từ ngày 3-3-2026 (rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), Không gian Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu sẽ chính thức mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9h đến 16h các ngày trong tuần, tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Nguồn: hanoimoi.vn