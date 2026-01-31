Trao gần 300 suất quà Tết tặng người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn phường Phong Châu

{title}
Ngày 30/1, phường Phong Châu phối hợp với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ, Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Phú Hà - Phú Thọ 2 tổ chức chương trình trao quà Tết cho học sinh và hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và phường Phong Châu trao quà cho các học sinh.
Tại chương trình, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao 144 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Các đơn vị: Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 trao 60 suất quà, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ trao 50 suất quà, Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Phú Hà - Phú Thọ 2 trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000đồng.
Lãnh đạo phường Phong Châu và Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ trao quà cho các gia đình.
Đây là hoạt động ý nghĩa, động viên tinh thần và góp phần để các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ kịp thời các gia đình khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Thanh Bình
