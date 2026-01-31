Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao gần 300 suất quà Tết tặng người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn phường Phong Châu

Ngày 30/1, phường Phong Châu phối hợp với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ, Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Phú Hà - Phú Thọ 2 tổ chức chương trình trao quà Tết cho học sinh và hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao gần 300 suất quà Tết tặng người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn phường Phong Châu

Lãnh đạo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và phường Phong Châu trao quà cho các học sinh.

Tại chương trình, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao 144 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Các đơn vị: Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 trao 60 suất quà, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ trao 50 suất quà, Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Phú Hà - Phú Thọ 2 trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000đồng.

Trao gần 300 suất quà Tết tặng người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn phường Phong Châu

Lãnh đạo phường Phong Châu và Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ trao quà cho các gia đình.

Đây là hoạt động ý nghĩa, động viên tinh thần và góp phần để các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ kịp thời các gia đình khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thanh Bình


Thanh Bình

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngân hàng Phú thọ Tết cho người nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn Tết đến Xuân về Chương trình Vietinbank Tết nguyên đán phường Hóa chất
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nghĩa tình xoa dịu nỗi đau

Nghĩa tình xoa dịu nỗi đau
2026-01-31 17:00:00

baophutho.vn Phố xá những ngày cuối năm như đang cuộn mình trong dòng chảy hối hả của thời gian. Giữa không gian nhộn nhịp, những cánh đào thắm bắt đầu bung...

Xuân về trên bản Dao Thống Nhất

Xuân về trên bản Dao Thống Nhất
2026-01-31 16:16:00

baophutho.vn Những ngày đầu tháng 12 âm lịch, không khí Tết đã bắt đầu lan tỏa trong từng nếp nhà của người Dao tại phường Thống Nhất. Mỗi gia đình đều tất...

Hùng Việt chăm lo Tết cho người nghèo

Hùng Việt chăm lo Tết cho người nghèo
2026-01-30 18:47:00

baophutho.vn Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi sắc Xuân bắt đầu lan tỏa trên từng thôn xóm, cũng là lúc tinh thần tương thân, tương ái được khơi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long