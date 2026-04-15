Ra mắt sản phẩm xi măng bao VICEM Sông Thao

Tối 15/4, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Sông Thao tổ chức ra mắt sản phẩm xi măng bao.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Sông Thao cùng đại diện các nhà phân phối, đại lý bấm nút ra mắt sản phẩm xi măng bao VICEM.
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam VICEM, từ giữa năm 2019, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Sông Thao đã sáp nhập thương hiệu và gia công sản phẩm cho VICEM Hải Phòng, góp phần tối ưu hóa năng lực sản xuất, đồng bộ chất lượng và nâng cao giá trị thương hiệu trong hệ thống VICEM.
Đến đầu tháng 3/2025, để nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty đã triển khai tự tiêu thụ sản phẩm xi măng rời với thương hiệu VICEM Sông Thao. Bước đi này nhanh chóng mang lại những kết quả tích cực.
Cuối tháng 2/2026, Công ty chính thức đưa thương hiệu xi măng bao VICEM Sông Thao trở lại thị trường, thể hiện quyết tâm tự khẳng định năng lực, vị thế thương hiệu trên thị trường.
Năm 2026, VICEM Sông Thao đặt kế hoạch sản xuất trên 1,1 triệu tấn xi măng, tổng sản lượng tiêu thụ vượt 1,2 triệu tấn, doanh thu phấn đấu đạt trên 1.100 tỷ đồng.
Đại diện các đối tác, nhà phân phối, đại lý tham dự chương trình.
Nhờ chú trọng đặt lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp - đối tác, VICEM Sông Thao đã xây dựng, phát triển được hệ thống nhà phân phối, đại lý và cửa hàng rộng khắp, tạo nên mạng lưới logictics thông suốt, đưa thương hiệu xi măng của Công ty đến gần hơn với mọi nhà, mọi công trình, không chỉ trong tỉnh Phú Thọ mà còn vươn ra các tỉnh khu vực phía Bắc, như: Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu.
Lê Hoàng
