Ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Để đảm bảo cấp điện phục vụ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 8/4, Đoàn Thanh niên Điện lực Bắc Việt Trì và Chi đoàn thanh niên cơ sở Khu di tích lịch sử (DTLS) Đền Hùng tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện.

Lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp và sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện.

Với tinh thần “Xung kích - Tình nguyện” của tuổi trẻ hướng về nguồn cội dân tộc, Đoàn thanh niên Điện lực Bắc Việt Trì và Chi đoàn cơ sở Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp và sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Điện lực Bắc Việt Trì chỉ đạo việc kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng lưới điện tại hiện trường.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 là sự kiện văn hóa tâm linh có ý nghĩa thiêng liêng đối với dân tộc, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương về dự. Vì vậy, Đoàn Thanh niên Điện lực Bắc Việt Trì và Chi đoàn Thanh niên cơ sở Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp quản lý địa bàn, hỗ trợ tiếp cận hiện trường, cung cấp thông tin về các khu vực trọng điểm, có điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân, du khách chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong khu vực di tích.

Phát tỉa cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động được triển khai: Giải phóng hành lang an toàn lưới điện, xử lý các điểm vi phạm, phát quang cây cối, tháo dỡ các vật cản có nguy cơ gây sự cố lưới điện cao áp; sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra tổng thể các trạm biến áp, đường dây; thay thế các thiết bị xung yếu để đảm bảo lưới điện vận hành với hiệu suất cao nhất.

Không để xảy ra sự cố, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định 24/7 cho các khu vực trọng điểm trong những ngày diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Công nhân kỹ thuật Điện lực Bắc Việt Trì kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Ngọc Lam


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hành lang an toàn lưới điện Đoàn thanh niên Việt Trì Giỗ tổ hùng vương Đất Tổ Cấp điện cao Phục vụ sửa chữa Tổ chức lễ ra quân
Tin liên quan

Gợi ý

